МИД надеется, что МАГАТЭ оперативно задаст Киеву вопросы по ядерному оружию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На Украине звучат призывы к приобретению ядерного оружия, причем с таких позиций выступают не только политики, но и представители военно-промышленного комплекса.
- Утверждается, что Украина готова к производству ядерного арсенала.
- МИД РФ надеется, что МАГАТЭ оперативно задаст вопросы украинскому руководству по поводу заявлений о возможности производства ядерного оружия.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Москва надеется, что МАГАТЭ оперативно адресует Киеву вопросы на фоне призывов политиков Украины приобрести ядерное оружие, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
“Тем временем на Украине вновь звучат призывы к приобретению ядерного оружия, причем с таких позиций теперь выступают не только политики, но и представители военно-промышленного комплекса”, - говорится в комментарии на сайте министерства.
Утверждается, отметила Захарова, что Украина “готова к производству ядерного арсенала, а процесс создания подобных вооружений не представляет особой сложности для местных специалистов”.