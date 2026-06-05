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МИД надеется, что МАГАТЭ оперативно задаст Киеву вопросы по ядерному оружию - РИА Новости, 05.06.2026
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16:46 05.06.2026 (обновлено: 16:51 05.06.2026)
МИД надеется, что МАГАТЭ оперативно задаст Киеву вопросы по ядерному оружию

Захарова: надеемся, что МАГАТЭ оперативно задаст Зеленскому вопросы по ЯО

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Украине звучат призывы к приобретению ядерного оружия, причем с таких позиций выступают не только политики, но и представители военно-промышленного комплекса.
  • Утверждается, что Украина готова к производству ядерного арсенала.
  • МИД РФ надеется, что МАГАТЭ оперативно задаст вопросы украинскому руководству по поводу заявлений о возможности производства ядерного оружия.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Москва надеется, что МАГАТЭ оперативно адресует Киеву вопросы на фоне призывов политиков Украины приобрести ядерное оружие, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
“Тем временем на Украине вновь звучат призывы к приобретению ядерного оружия, причем с таких позиций теперь выступают не только политики, но и представители военно-промышленного комплекса”, - говорится в комментарии на сайте министерства.
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Утверждается, отметила Захарова, что Украина “готова к производству ядерного арсенала, а процесс создания подобных вооружений не представляет особой сложности для местных специалистов”.
“Подобные заявления не могут не вызывать вопросы, которые, как мы надеемся, руководство МАГАТЭ оперативно задаст Зеленскому и его своре, поскольку несложно представить, что будет, если в распоряжении ВСУ окажется ядерное оружие”, - подчеркнула она.
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