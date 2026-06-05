Рейтинг@Mail.ru
У Украины не должно быть ядерного оружия, заявили в МИД - РИА Новости, 05.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:35 05.06.2026 (обновлено: 16:57 05.06.2026)
У Украины не должно быть ядерного оружия, заявили в МИД

МИД: у Киева не должно быть ядерного оружия

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМИД России
МИД России - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МИД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у Украины не должно быть ядерного оружия.
  • Она призвала международное сообщество серьезно отнестись к ядерным угрозам, исходящим от Украины.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. У Украины не должно быть ядерного оружия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Международному сообществу пора всерьёз отнестись к ядерным угрозам, исходящим от Украины. Эти опасности уже совершенно очевидны и должны быть решительно подавлены. У Украины не должно быть ядерного оружия. Двух мнений тут быть не может", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
МИД надеется, что МАГАТЭ оперативно задаст Киеву вопросы по ядерному оружию
Вчера, 16:46
 
В миреУкраинаРоссияМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала