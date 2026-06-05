У Украины не должно быть ядерного оружия, заявили в МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у Украины не должно быть ядерного оружия.
- Она призвала международное сообщество серьезно отнестись к ядерным угрозам, исходящим от Украины.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. У Украины не должно быть ядерного оружия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Международному сообществу пора всерьёз отнестись к ядерным угрозам, исходящим от Украины. Эти опасности уже совершенно очевидны и должны быть решительно подавлены. У Украины не должно быть ядерного оружия. Двух мнений тут быть не может", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.