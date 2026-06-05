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МИД: Россия окажет содействие в получении сведений об атаке в Азовском море - РИА Новости, 05.06.2026
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13:57 05.06.2026 (обновлено: 14:06 05.06.2026)
МИД: Россия окажет содействие в получении сведений об атаке в Азовском море

МИД: РФ окажет содействие в получении сведений об атаке на суда в Азовском море

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Теплоходы «Натра» и «Циркон», следовавшие из Турции в порт Ростова-на-Дону, были атакованы в Азовском море.
  • На обоих судах есть погибшие и раненые, в том числе граждане Азербайджанской Республики, а российская сторона окажет содействие в получении сведений об обстоятельствах атаки и обеспечении консульского доступа к азербайджанским гражданам.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Россия окажет все необходимое содействие в получении сведений об обстоятельствах атаки на суда "Натра" и "Циркон" в Азовском море, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По информации МИД, полученной из российских компетентных органов, ранним утром в пятницу в Азовском море были атакованы теплоходы "Натра" и "Циркон", следовавшие из Турции в порт Ростова-на-Дону под флагами Белиза и Палау соответственно. На обоих судах есть погибшие и раненые, в том числе граждане Азербайджанской Республики.
"Российская сторона окажет все необходимое содействие партнерам в получении сведений об обстоятельствах произошедшего и обеспечении консульского доступа к азербайджанским гражданам", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.
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РоссияАзовское мореТурцияМария Захарова
 
 
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