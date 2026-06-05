Медведев ответил на слова фон дер Ляйен о взрыве дрона в Констанце

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в пятницу назвала взрыв украинского безэкипажного катера в Румынии якобы следствием "войны России против Украины". По ее мнению, это становится угрозой восточным границам ЕС.

В пятницу пресс-служба минобороны Румынии сообщила, что возле порта Констанца взорвался морской беспилотник, который схож с теми, что используется в украинском конфликте. Префектура уезда Констанца сообщила со ссылкой на данные украинской стороны, что изначально объектов было пять, один их них взорвался на украинской территории, еще три дрейфуют в море.