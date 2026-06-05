Краткий пересказ от РИА ИИ
- Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев ответил на слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен про дрон в Констанце, который якобы является "следствием войны с Украиной".
- "Урсула назвала взрыв морского дрона в Констанце "прямым следствием войны России". Ждем от термоядерной дуры вывода о том, что предстоящий взрыв хохлонацистами штаб-квартиры ЕС в Брюсселе – результат агрессии Кремля", — написал Медведев.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев ответил на слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен про дрон в Констанце, который якобы является "следствием войны с Украиной".
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в пятницу назвала взрыв украинского безэкипажного катера в Румынии якобы следствием "войны России против Украины". По ее мнению, это становится угрозой восточным границам ЕС.
"Урсула назвала взрыв морского дрона в Констанце "прямым следствием войны России". Ждем от термоядерной дуры вывода о том, что предстоящий взрыв хохлонацистами штаб-квартиры ЕС в Брюсселе – результат агрессии Кремля", - написал Медведев в канале на платформе "Макс".
В пятницу пресс-служба минобороны Румынии сообщила, что возле порта Констанца взорвался морской беспилотник, который схож с теми, что используется в украинском конфликте. Префектура уезда Констанца сообщила со ссылкой на данные украинской стороны, что изначально объектов было пять, один их них взорвался на украинской территории, еще три дрейфуют в море.