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Медведев ответил на слова фон дер Ляйен о взрыве дрона в Констанце - РИА Новости, 05.06.2026
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15:32 05.06.2026 (обновлено: 15:33 05.06.2026)
Медведев ответил на слова фон дер Ляйен о взрыве дрона в Констанце

Медведев прокомментировал слова фон дер Ляйен о взрыве БПЛА в Констанце

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев ответил на слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен про дрон в Констанце, который якобы является "следствием войны с Украиной".
  • "Урсула назвала взрыв морского дрона в Констанце "прямым следствием войны России". Ждем от термоядерной дуры вывода о том, что предстоящий взрыв хохлонацистами штаб-квартиры ЕС в Брюсселе – результат агрессии Кремля", — написал Медведев.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев ответил на слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен про дрон в Констанце, который якобы является "следствием войны с Украиной".
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в пятницу назвала взрыв украинского безэкипажного катера в Румынии якобы следствием "войны России против Украины". По ее мнению, это становится угрозой восточным границам ЕС.
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"Урсула назвала взрыв морского дрона в Констанце "прямым следствием войны России". Ждем от термоядерной дуры вывода о том, что предстоящий взрыв хохлонацистами штаб-квартиры ЕС в Брюсселе – результат агрессии Кремля", - написал Медведев в канале на платформе "Макс".
В пятницу пресс-служба минобороны Румынии сообщила, что возле порта Констанца взорвался морской беспилотник, который схож с теми, что используется в украинском конфликте. Префектура уезда Констанца сообщила со ссылкой на данные украинской стороны, что изначально объектов было пять, один их них взорвался на украинской территории, еще три дрейфуют в море.
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В миреКонстанцаРоссияРумынияДмитрий МедведевУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
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