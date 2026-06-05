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Сборная Франции проиграла команде Кот-д'Ивуара в товарищеском матче - РИА Новости Спорт, 05.06.2026
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Футбол
 
00:12 05.06.2026
Сборная Франции проиграла команде Кот-д'Ивуара в товарищеском матче

Сборная Франции в Нанте проиграла Кот-д'Ивуару в товарищеском матче

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Франции по футболу проиграла команде Кот-д'Ивуара в товарищеском матче.
  • Встреча в Нанте завершилась со счетом 2:1 в пользу Кот-д'Ивуара.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Сборная Франции по футболу проиграла команде Кот-д'Ивуара в товарищеском матче.
Встреча в Нанте завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе хозяев мяч забил Райан Шерки (45-я минута). У победителей отличились Гела Дуэ (53), который является старшим братом футболиста французской сборной Дезире Дуэ, и Амад Диалло (84).
Перед началом чемпионата мира сборная Франции 8 июня проведет товарищеский матч с командой Северной Ирландии. На мировом первенстве французы сыграют с командами Сенегала, Ирака и Норвегии в рамках группы I.
Сборная Кот-д'Ивуара на чемпионате мира встретится с командами Германии, Кюрасао и Эквадора в рамках группы E.
Чемпионат мира пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.
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