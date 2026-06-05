Сборная Франции проиграла команде Кот-д'Ивуара в товарищеском матче

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Франции по футболу проиграла команде Кот-д'Ивуара в товарищеском матче.
- Встреча в Нанте завершилась со счетом 2:1 в пользу Кот-д'Ивуара.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Сборная Франции по футболу проиграла команде Кот-д'Ивуара в товарищеском матче.
Встреча в Нанте завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе хозяев мяч забил Райан Шерки (45-я минута). У победителей отличились Гела Дуэ (53), который является старшим братом футболиста французской сборной Дезире Дуэ, и Амад Диалло (84).
Перед началом чемпионата мира сборная Франции 8 июня проведет товарищеский матч с командой Северной Ирландии. На мировом первенстве французы сыграют с командами Сенегала, Ирака и Норвегии в рамках группы I.
Сборная Кот-д'Ивуара на чемпионате мира встретится с командами Германии, Кюрасао и Эквадора в рамках группы E.