В НСПК рассказали о работе над подключением новых банков к "Максу"

Краткий пересказ от РИА ИИ НСПК совместно с "Максом" работают над подключением новых банков к платформе, сообщил заместитель генерального директора национальной системы Павел Потанин.

Переводы через СБП в приложении на данный момент доступны клиентам пяти банков: Альфа-банка, Совкомбанка, ВТБ, "Ак Барс Банка" и "ОТП Банка".

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Национальная система платежных карт (НСПК) совместно с "Макс" работают над подключением новых банков к платформе, при этом сегодня переводить деньги друг другу через СБП в "Максе" могут клиенты пяти банков, рассказал в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ заместитель генерального директора НСПК Павел Потанин.

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"Уже сейчас пользователи "Макс" могут переводить деньги друг другу с помощью встроенных банковских мини-приложений. На сегодняшний день такой сервис доступен клиентам пяти банков... Вместе с банками и командой мессенджера мы продолжаем расширять доступность сервиса и подключать новых участников", - сказал он.

Потанин добавил, что сегодня команды видят устойчивый спрос на подобные сценарии, а средняя сумма перевода составляет около 2 тысяч рублей.

Ранее VK и НСПК подписали соглашение, в рамках которого было проведено тестирование переводов с использованием Системы быстрых платежей на платформе "Макс". Позднее клиенты ряда банков получили возможность переводить деньги друг другу.