Рейтинг@Mail.ru
В НСПК рассказали о работе над подключением новых банков к "Максу" - РИА Новости, 05.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
12:58 05.06.2026 (обновлено: 13:37 05.06.2026)
В НСПК рассказали о работе над подключением новых банков к "Максу"

Потанин: НСПК и "Макс" работают над подключением новых банков

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМессенджер "Макс"
Мессенджер Макс - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мессенджер "Макс". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • НСПК совместно с "Максом" работают над подключением новых банков к платформе, сообщил заместитель генерального директора национальной системы Павел Потанин.
  • Переводы через СБП в приложении на данный момент доступны клиентам пяти банков: Альфа-банка, Совкомбанка, ВТБ, "Ак Барс Банка" и "ОТП Банка".
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Национальная система платежных карт (НСПК) совместно с "Макс" работают над подключением новых банков к платформе, при этом сегодня переводить деньги друг другу через СБП в "Максе" могут клиенты пяти банков, рассказал в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ заместитель генерального директора НСПК Павел Потанин.
Подпишитесь на канал РИА Новости в Макс>>>
Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
Мурашко рассказал о пользе новой функции в "Максе" для здравоохранения
4 июня, 15:47
"Уже сейчас пользователи "Макс" могут переводить деньги друг другу с помощью встроенных банковских мини-приложений. На сегодняшний день такой сервис доступен клиентам пяти банков... Вместе с банками и командой мессенджера мы продолжаем расширять доступность сервиса и подключать новых участников", - сказал он.
Сегодня переводы в "Макс" доступны для клиентов Альфа-банка, Совкомбанка, ВТБ, "Ак Барс Банка" и "ОТП Банка".
Потанин добавил, что сегодня команды видят устойчивый спрос на подобные сценарии, а средняя сумма перевода составляет около 2 тысяч рублей.
Ранее VK и НСПК подписали соглашение, в рамках которого было проведено тестирование переводов с использованием Системы быстрых платежей на платформе "Макс". Позднее клиенты ряда банков получили возможность переводить деньги друг другу.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Максут Шадаев на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
Глава Минцифры пообещал решить вопрос с удалением "Макса" из App Store
4 июня, 12:43
 
ПМЭФ-2026ТехнологииАльфа-банкСовкомбанкАк Барс (банк)Мессенджер МаксОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала