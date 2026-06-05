В ЛНР ограничили пассажирские перевозки на трассе "Новороссия" и Р-150

"В целях безопасности рекомендуем жителям не использовать для передвижения автодороги Р-150 и Р-280 "Новороссия", - говорится в сообщении.

Уточняется, что внутренние автобусные рейсы продолжат функционировать, в некоторых случаях изменится их маршрут, ограничения вступят в силу с 04.00 6 июня 2026 года.