В ЛНР ограничили пассажирские перевозки на трассе "Новороссия" и Р-150

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава ЛНР Леонид Пасечник своим указом ограничил пассажирские перевозки по дорогам в сторону ДНР, Запорожской и Херсонской областей, Республики Крым.
- Запрет распространяется на регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки на участках трасс Р-150 и Р-280 «Новороссия», а также на движение пригородных поездов.
- Внутренние автобусные рейсы продолжат функционировать, но в некоторых случаях изменится их маршрут, ограничения вступят в силу с 04:00 6 июня 2026 года.
ЛУГАНСК, 5 июн – РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник своим указом ограничил пассажирские перевозки по дорогам в сторону ДНР, Запорожской и Херсонской областей, Республики Крым, сообщили в пресс-службе правительства региона на платформе "Макс".
"Ограничены пассажирские перевозки по дорогам в сторону ДНР, Запорожской и Херсонской областей, Республики Крым", - говорится в сообщении.
Сообщается, что глава ЛНР подписал указ, в котором из-за агрессии ВСУ запретил проводить регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки на участках трасс: Р-150 Белгород–Старобельск–Луганск–Донецк–Мариуполь, а также Р-280 "Новороссия" Ростов-на-Дону–Мариуполь–Мелитополь–Симферополь. Уточняется, что запрещено перевозить на автомобильном транспорте группы детей по территории ЛНР, кроме мероприятий минобрнауки региона, а также осуществлять все движения пригородных поездов, исключения определяются минтрансом ЛНР.
"В целях безопасности рекомендуем жителям не использовать для передвижения автодороги Р-150 и Р-280 "Новороссия", - говорится в сообщении.
Уточняется, что внутренние автобусные рейсы продолжат функционировать, в некоторых случаях изменится их маршрут, ограничения вступят в силу с 04.00 6 июня 2026 года.
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