Энергопуск АЭС "Аккую" в Турции состоится осенью-зимой, заявил Лихачев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава госкорпорации Алексей Лихачев сообщил, что пуск энергии на турецкую АЭС "Аккую" состоится осенью — зимой этого года.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Пуск энергии на турецкую АЭС "Аккую" состоится осенью-зимой этого года, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев.
"У нас хорошая новость. На этой неделе мы получили разрешение на загрузку ... зоны на первом реакторе в "Аккую". Это значит, мы смоделируем ситуацию в течение месяца и проверим уже всю систему до загрузки топлива на ее готовность. Все нас приближает к тому, чтобы физспуск, энергопуск был осенью-зимой этого года", - сказал Лихачев журналистам на полях Петербургского международного экономического форума.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.