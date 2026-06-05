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Энергопуск АЭС "Аккую" в Турции состоится осенью-зимой, заявил Лихачев - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
15:25 05.06.2026 (обновлено: 15:40 05.06.2026)
Энергопуск АЭС "Аккую" в Турции состоится осенью-зимой, заявил Лихачев

Лихачев: энергопуск АЭС "Аккую" в Турции состоится осенью-зимой

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГенеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава госкорпорации Алексей Лихачев сообщил, что пуск энергии на турецкую АЭС "Аккую" состоится осенью — зимой этого года.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Пуск энергии на турецкую АЭС "Аккую" состоится осенью-зимой этого года, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев.
"У нас хорошая новость. На этой неделе мы получили разрешение на загрузку ... зоны на первом реакторе в "Аккую". Это значит, мы смоделируем ситуацию в течение месяца и проверим уже всю систему до загрузки топлива на ее готовность. Все нас приближает к тому, чтобы физспуск, энергопуск был осенью-зимой этого года", - сказал Лихачев журналистам на полях Петербургского международного экономического форума.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Макет атомной электростанции Аккую - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
В Турцию доставили ключевое оборудование для блоков АЭС "Аккую"
3 июня, 20:26
 
ПМЭФ-2026ТурцияАЭС "Аккую"Алексей Лихачев
 
 
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