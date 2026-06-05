Энергопуск АЭС "Аккую" в Турции состоится осенью-зимой, заявил Лихачев

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Пуск энергии на турецкую АЭС "Аккую" состоится осенью-зимой этого года, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.