У России нет недружественных стран в атомной сфере, заявил Лихачев

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что недружественных стран в атомной сфере у России нет.

"Росатом" видит интерес Южной Кореи к сотрудничеству по Северному морскому пути.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Недружественных стран в атомной сфере у России нет, "Росатом" видит интерес Южной Кореи и к сотрудничеству по Северному морскому пути, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

"У нас ( России - ред.) нет недружеских стран в атомной сфере, и в целом " Росатом " настроен на сотрудничество и на развитие взаимодействия во всех направлениях, и отмечаем большой интерес Южной Кореи не только в атомной сфере, но и на пространстве Северного морского пути в рамках развития транспортного коридора", - сказал Лихачев

Он добавил, что Россия и Южная Корея выступили с инициативой о создании международной платформы, организации для обсуждения вопросов логистики, транзита, а также инфраструктурного взаимодействия в высоких широтах.