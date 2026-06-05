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У России нет недружественных стран в атомной сфере, заявил Лихачев - РИА Новости, 05.06.2026
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15:17 05.06.2026 (обновлено: 15:47 05.06.2026)
У России нет недружественных стран в атомной сфере, заявил Лихачев

Лихачев: у России нет недружественных стран в атомной сфере

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГенеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что недружественных стран в атомной сфере у России нет.
  • "Росатом" видит интерес Южной Кореи к сотрудничеству по Северному морскому пути.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Недружественных стран в атомной сфере у России нет, "Росатом" видит интерес Южной Кореи и к сотрудничеству по Северному морскому пути, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев.
"У нас (России - ред.) нет недружеских стран в атомной сфере, и в целом "Росатом" настроен на сотрудничество и на развитие взаимодействия во всех направлениях, и отмечаем большой интерес Южной Кореи не только в атомной сфере, но и на пространстве Северного морского пути в рамках развития транспортного коридора", - сказал Лихачев.
Он добавил, что Россия и Южная Корея выступили с инициативой о создании международной платформы, организации для обсуждения вопросов логистики, транзита, а также инфраструктурного взаимодействия в высоких широтах.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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