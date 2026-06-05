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Беспилотники ВСУ ударили по специалистам Росатома в районе ЗАЭС - РИА Новости, 05.06.2026
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15:10 05.06.2026 (обновлено: 15:30 05.06.2026)
Беспилотники ВСУ ударили по специалистам Росатома в районе ЗАЭС

Лихачев: БПЛА ВСУ нанесли удар по специалистам Росатома в районе ЗАЭС

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГенеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По специалистам «Росатома», выходившим на восстановление Запорожской АЭС, был нанесен удар беспилотником.
  • Три инженера пострадали, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Удар беспилотником был нанесен по специалистам "Росатома", вышедшим на восстановление Запорожской АЭС, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев.
"Удар (БПЛА - ред.) был рассчитан, точный. Пострадали три наших инженера, два в тяжелом состоянии", - сказал Лихачев журналистам на полях Петербургского международного экономического форума.
По его словам, инженерные специалисты "Росатома" вышли на работу по восстановлению Запорожской АЭС сегодня утром и были настроены на выполнение работ в максимально сжатые сроки.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Алексей ЛихачевЗапорожская АЭС
 
 
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