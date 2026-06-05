Беспилотники ВСУ ударили по специалистам Росатома в районе ЗАЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- По специалистам «Росатома», выходившим на восстановление Запорожской АЭС, был нанесен удар беспилотником.
- Три инженера пострадали, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Удар беспилотником был нанесен по специалистам "Росатома", вышедшим на восстановление Запорожской АЭС, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев.
"Удар (БПЛА - ред.) был рассчитан, точный. Пострадали три наших инженера, два в тяжелом состоянии", - сказал Лихачев журналистам на полях Петербургского международного экономического форума.
По его словам, инженерные специалисты "Росатома" вышли на работу по восстановлению Запорожской АЭС сегодня утром и были настроены на выполнение работ в максимально сжатые сроки.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.