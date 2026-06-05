Беспилотники ВСУ ударили по специалистам Росатома в районе ЗАЭС

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости . Удар беспилотником был нанесен по специалистам "Росатома", вышедшим на восстановление Запорожской АЭС, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.