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Росатом ожидает решения Индии по новой АЭС, заявил Лихачев - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
14:18 05.06.2026 (обновлено: 14:23 05.06.2026)
Росатом ожидает решения Индии по новой АЭС, заявил Лихачев

Лихачев: Росатом ожидает решения Индии по реализации АЭС в штате Андхра-Прадеш

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГенеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Росатом" ожидает решения Индии о реализации совместного проекта по строительству АЭС в штате Андхра-Прадеш.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. "Росатом" ждет решения Индии реализовать в штате Андхра-Прадеш совместный проект по строительству АЭС, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Мы ждем разрешения прийти в штат Андхра-Прадеш с нашими ядерными технологиями", - сказал Лихачев на Петербургском международном экономическом форуме.
Также "Росатом" ждет решения Саудовской Аравии по тендеру на сооружение АЭС, в котором участвует и "Росатом", добавил Лихачев.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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Путин и Мирзиеев дали старт строительству интегрированной АЭС в Узбекистане
4 июня, 23:00
 
ПМЭФ-2026Андхра-ПрадешИндияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Алексей Лихачев
 
 
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