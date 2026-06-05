Росатом ожидает решения Индии по новой АЭС, заявил Лихачев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- "Росатом" ожидает решения Индии о реализации совместного проекта по строительству АЭС в штате Андхра-Прадеш.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. "Росатом" ждет решения Индии реализовать в штате Андхра-Прадеш совместный проект по строительству АЭС, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Мы ждем разрешения прийти в штат Андхра-Прадеш с нашими ядерными технологиями", - сказал Лихачев на Петербургском международном экономическом форуме.
Также "Росатом" ждет решения Саудовской Аравии по тендеру на сооружение АЭС, в котором участвует и "Росатом", добавил Лихачев.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.