Росатом ожидает решения Индии по новой АЭС, заявил Лихачев

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. "Росатом" ждет решения Индии реализовать в штате Андхра-Прадеш совместный проект по строительству АЭС, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.