Удары по ЗАЭС создают угрозу ядерной безопасности Европы, заявил Лихачев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что удары ВСУ по району Запорожской АЭС создают реальную угрозу ядерной безопасности для всей Европы.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Удары ВСУ по району Запорожской АЭС создают реальную, а не виртуальную угрозу ядерной безопасности для всей Европы, сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
В четверг Лихачев созвонился с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и обсудил "запредельно тяжелую ситуацию", которая складывается вокруг Запорожской АЭС и в Энергодаре.
"Ежедневные интенсивные удары ВСУ создают реальную, а не виртуальную угрозу ядерной безопасности для всей Европы", - отметил Лихачев, слова которого приводит пресс-служба госкорпорации.
В четверг пресс-служба станции сообщила о массированной террористической атаке рядом с Запорожской АЭС, было нанесено более 20 ударов БПЛА по территории тепловой электростанции. Станция продолжает работать штатно, радиационный фон в норме.
Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Объекты ЗАЭС и Энергодар регулярно становились объектами украинских ударов в течение мая и июня. Станция имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000, она не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.