Удары по ЗАЭС создают угрозу ядерной безопасности Европы, заявил Лихачев

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Удары ВСУ по району Запорожской АЭС создают реальную, а не виртуальную угрозу ядерной безопасности для всей Европы, сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.

В четверг пресс-служба станции сообщила о массированной террористической атаке рядом с Запорожской АЭС, было нанесено более 20 ударов БПЛА по территории тепловой электростанции. Станция продолжает работать штатно, радиационный фон в норме.