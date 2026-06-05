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Удары по ЗАЭС создают угрозу ядерной безопасности Европы, заявил Лихачев - РИА Новости, 05.06.2026
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11:26 05.06.2026 (обновлено: 11:28 05.06.2026)
Удары по ЗАЭС создают угрозу ядерной безопасности Европы, заявил Лихачев

Лихачев: удары ВСУ по ЗАЭС создают угрозу ядерной безопасности Европы

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГенеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что удары ВСУ по району Запорожской АЭС создают реальную угрозу ядерной безопасности для всей Европы.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Удары ВСУ по району Запорожской АЭС создают реальную, а не виртуальную угрозу ядерной безопасности для всей Европы, сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
В четверг Лихачев созвонился с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и обсудил "запредельно тяжелую ситуацию", которая складывается вокруг Запорожской АЭС и в Энергодаре.
"Ежедневные интенсивные удары ВСУ создают реальную, а не виртуальную угрозу ядерной безопасности для всей Европы", - отметил Лихачев, слова которого приводит пресс-служба госкорпорации.
В четверг пресс-служба станции сообщила о массированной террористической атаке рядом с Запорожской АЭС, было нанесено более 20 ударов БПЛА по территории тепловой электростанции. Станция продолжает работать штатно, радиационный фон в норме.
Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Объекты ЗАЭС и Энергодар регулярно становились объектами украинских ударов в течение мая и июня. Станция имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000, она не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
МАГАТЭ сообщило о введении режима прекращения огня у ЗАЭС для ремонта ЛЭП
Вчера, 08:34
 
ЕвропаЭнергодарАлексей ЛихачевЗапорожская АЭСРафаэль ГроссиГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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