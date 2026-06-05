Кишинев бездоказательно обвиняет Россию в повреждении ЛЭП, заявил посол

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол России в Молдавии Олег Озеров заявил, что власти Молдавии не предоставили доказательств обвинения России в повреждении ЛЭП.
- Молдавия заявила о намерении направить РФ счет за ремонт ЛЭП Исакча-Вулканешты, якобы пострадавшей от российских атак на энергоинфраструктуру юга Украины.
- Посол подчеркнул, что за все время его пребывания в Молдавии не было получено ни одного факта, подтверждающего российское происхождение повреждений.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Власти Молдавии не предъявили никаких доказательств, обвиняя Россию в якобы повреждении ЛЭП, заявил РИА Новости посол России в Молдавии Олег Озеров.
Как сообщал РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук, в мае Молдавия заявила о намерении направить РФ счет "Укрэнерго" за ремонт ЛЭП Исакча-Вулканешты, якобы пострадавшей от российских атак на энергоинфраструктуру юга Украины, в медиаполе фигурирует сумма компенсации в 20 тысяч евро.
"Понимаете, здесь каждый раз, значит, когда нам показывают какой-то оборванный провод или бутылку с грязной водой из Днестра, возникает вопрос: откуда вы все это взяли? Еще ни одного раза за все время моего полуторагодичного пребывания в Республике Молдова не было получено ни одного факта, подтверждающего российское происхождение вот этих повреждений так называемых", - сказал посол на полях ПМЭФ.
Как отметил дипломат, все доводы молдавской стороны ограничиваются некими заявлениями, которые Кишинев пытается выдать за правду, либо какими-то мутными фотографиями, будь то обвинения в повреждении ЛЭП, загрязнении Днестра или в пролете российских дронов.
"Здесь очень много политизированных заявлений, действий, которые имеют только одну цель - это ухудшение двусторонних отношений между Россией и Республикой Молдова", - подчеркнул он.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.