Кишинев бездоказательно обвиняет Россию в повреждении ЛЭП, заявил посол

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Власти Молдавии не предъявили никаких доказательств, обвиняя Россию в якобы повреждении ЛЭП, заявил РИА Новости посол России в Молдавии Олег Озеров.

"Здесь очень много политизированных заявлений, действий, которые имеют только одну цель - это ухудшение двусторонних отношений между Россией и Республикой Молдова", - подчеркнул он.