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В Мордовии создадут производство лекарств от редких заболеваний - РИА Новости, 05.06.2026
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Республика Мордовия
 
01:51 05.06.2026 (обновлено: 10:05 05.06.2026)
В Мордовии создадут производство лекарств от редких заболеваний

В Мордовии создадут производство полного цикла лекарств от редких заболеваний

© РИА Новости / Пресс-служба главы Республики Мордовия | Перейти в медиабанкПроизводство лекарств
Производство лекарств - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Пресс-служба главы Республики Мордовия
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Производство лекарств. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Производство полного цикла лекарств от редких заболеваний создадут в Мордовии, соответствующее соглашение было подписано на полях Петербургского международного экономического форума, сообщила пресс-служба главы республики.
Глава Мордовии Артем Здунов и председатель совета директоров ПАО "Промомед" Петр Белый приняли участие в подписании соглашения между Фондом развития промышленности (ФРП) и заводом "Биохимик", входящим в группу компаний "Промомед". Подписи под документом о предоставлении льготного заема "Биохимику" на создание производства лекарств от редких (орфанных) заболеваний поставили директор ФРП Роман Петруца и генеральный директор ПАО "Промомед" Александр Ефремов.
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"Соглашением предусмотрено создание производства малых серий пяти лекарственных препаратов. Они имеют критически важное значение для потребностей врачей и пациентов в терапии редких (орфанных) заболеваний, в том числе миодистрофии Дюшенна, синдрома короткой кишки и базальноклеточной карциномы. Мощность производства составит до 47 тысяч упаковок в год", - говорится в сообщении.
Глава Мордовии заявил, что фармацевтика сегодня – это ключевой элемент суверенитета страны. Для Мордовии развитие производства высокотехнологичных препаратов – не просто очередная промышленная инициатива, а стратегически важное направление, влияющее на благополучие населения.
"Локализуя фармпроизводства, республика активно участвует в создании и внедрении передовых разработок. Реализация таких важных проектов становится возможной благодаря механизмам поддержки Фонда развития промышленности – сегодня они наиболее востребованы предприятиями. Производства Мордовии уже привлекли на реализацию инвестиционных проектов 9,2 миллиарда рублей из федерального ФРП, вложив в них еще 9,5 миллиарда рублей", - цитирует пресс-служба слова Здунова.
Директор ФРП сообщил, что ранее фонд поддержал два проекта завода "Биохимик" на сумму 2,3 миллиарда рублей, а сейчас предоставляет предприятию 940 миллионов рублей на организацию выпуска новых лекарств по полному циклу – от фармацевтических субстанций до готовых лекарственных препаратов. Общий бюджет проекта составит 1,4 миллиарда рублей.
России остаются незакрытыми потребности пациентов с редкими (орфанными) заболеваниями. При этом современная медицина все больше смещается в сторону индивидуальной терапии, показавшей свою эффективность в лечении самых разных нозологий. Оба направления объединяет общая технологическая потребность в производстве малых серий лекарственных препаратов. Перед нами стоит задача обеспечить доступность терапии в самом широком смысле", – отметил председатель совета директоров ПАО "Промомед".
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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