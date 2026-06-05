В Мордовии создадут производство лекарств от редких заболеваний

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Производство полного цикла лекарств от редких заболеваний создадут в Мордовии, соответствующее соглашение было подписано на полях Петербургского международного экономического форума, сообщила пресс-служба главы республики.

Глава Мордовии Артем Здунов и председатель совета директоров ПАО " Промомед " Петр Белый приняли участие в подписании соглашения между Фондом развития промышленности (ФРП) и заводом "Биохимик", входящим в группу компаний "Промомед". Подписи под документом о предоставлении льготного заема "Биохимику" на создание производства лекарств от редких (орфанных) заболеваний поставили директор ФРП Роман Петруца и генеральный директор ПАО "Промомед" Александр Ефремов

"Соглашением предусмотрено создание производства малых серий пяти лекарственных препаратов. Они имеют критически важное значение для потребностей врачей и пациентов в терапии редких (орфанных) заболеваний, в том числе миодистрофии Дюшенна, синдрома короткой кишки и базальноклеточной карциномы. Мощность производства составит до 47 тысяч упаковок в год", - говорится в сообщении.

Глава Мордовии заявил, что фармацевтика сегодня – это ключевой элемент суверенитета страны. Для Мордовии развитие производства высокотехнологичных препаратов – не просто очередная промышленная инициатива, а стратегически важное направление, влияющее на благополучие населения.

"Локализуя фармпроизводства, республика активно участвует в создании и внедрении передовых разработок. Реализация таких важных проектов становится возможной благодаря механизмам поддержки Фонда развития промышленности – сегодня они наиболее востребованы предприятиями. Производства Мордовии уже привлекли на реализацию инвестиционных проектов 9,2 миллиарда рублей из федерального ФРП, вложив в них еще 9,5 миллиарда рублей", - цитирует пресс-служба слова Здунова.

Директор ФРП сообщил, что ранее фонд поддержал два проекта завода "Биохимик" на сумму 2,3 миллиарда рублей, а сейчас предоставляет предприятию 940 миллионов рублей на организацию выпуска новых лекарств по полному циклу – от фармацевтических субстанций до готовых лекарственных препаратов. Общий бюджет проекта составит 1,4 миллиарда рублей.

"В России остаются незакрытыми потребности пациентов с редкими (орфанными) заболеваниями. При этом современная медицина все больше смещается в сторону индивидуальной терапии, показавшей свою эффективность в лечении самых разных нозологий. Оба направления объединяет общая технологическая потребность в производстве малых серий лекарственных препаратов. Перед нами стоит задача обеспечить доступность терапии в самом широком смысле", – отметил председатель совета директоров ПАО "Промомед".