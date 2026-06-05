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Глава "Ростеха" протестировал Lada Azimut - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
21:59 05.06.2026
Глава "Ростеха" протестировал Lada Azimut

Чемезов назвал новую Lada Azimut современной и удобной машиной

© Фото : АО "Автоваз"Автомобиль Lada Azimut
Автомобиль Lada Azimut - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фото : АО "Автоваз"
Автомобиль Lada Azimut. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава «Ростеха» Сергей Чемезов протестировал новинку «АвтоВАЗа» Lada Azimut на Петербургском международном экономическом форуме и назвал ее современной и удобной машиной.
  • Ранее тест-драйв Lada Azimut провел министр финансов Антон Силуанов вместе с президентом «АвтоВАЗа» Максимом Соколовым.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Глава "Ростеха" Сергей Чемезов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) протестировал новинку "АвтоВАЗа" Lada Azimut, назвал ее современной и удобной машиной, сообщили в госкорпорации.
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"Внешне она выглядит современно и удобна внутри. Салон, место водителя очень удобные. "АвтоВАЗ" должен развиваться, и чем больше будет современных автомобилей, тем больше будет покупателей и любителей нашей "Лады", – приводят слова Чемезова в "Ростехе".
Ранее в пятницу тест-драйв этого автомобиля провел и министр финансов Антон Силуанов. Глава Минфина вместе с президентом "АвтоВАЗа" Максимом Соколовым уехал на Azimut с делового завтрака Сбербанка.
Lada Azimut - новый кроссовер "АвтоВАЗа", который компания впервые представила на предыдущем ПМЭФ. Он создан на платформе Vesta и на старте будет оснащаться модернизированными двигателями собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиных силы. Серийное производство модели планируется запустить в сентябре, а начать продажи - в четвертом квартале 2026 года.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026АвтоСергей ЧемезовАнтон СилуановМаксим СоколовАвтоВАЗРостехМинистерство финансов РФ (Минфин России)Lada Vesta
 
 
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