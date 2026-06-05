Глава "Ростеха" протестировал Lada Azimut

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава «Ростеха» Сергей Чемезов протестировал новинку «АвтоВАЗа» Lada Azimut на Петербургском международном экономическом форуме и назвал ее современной и удобной машиной.
- Ранее тест-драйв Lada Azimut провел министр финансов Антон Силуанов вместе с президентом «АвтоВАЗа» Максимом Соколовым.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Глава "Ростеха" Сергей Чемезов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) протестировал новинку "АвтоВАЗа" Lada Azimut, назвал ее современной и удобной машиной, сообщили в госкорпорации.
Ранее в пятницу тест-драйв этого автомобиля провел и министр финансов Антон Силуанов. Глава Минфина вместе с президентом "АвтоВАЗа" Максимом Соколовым уехал на Azimut с делового завтрака Сбербанка.
Lada Azimut - новый кроссовер "АвтоВАЗа", который компания впервые представила на предыдущем ПМЭФ. Он создан на платформе Vesta и на старте будет оснащаться модернизированными двигателями собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиных силы. Серийное производство модели планируется запустить в сентябре, а начать продажи - в четвертом квартале 2026 года.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Путин и Чемезов обсудили новинку "АвтоВАЗа"
7 мая, 14:45