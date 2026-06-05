Краткий пересказ от РИА ИИ
- Эмир Кустурица заявил, что эволюция европейской культуры невозможна без России.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Эволюция европейской культуры невозможна без России, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица.
"Я думаю, что эволюция европейской культуры, если такая вещь есть, без русских невозможна", - сказал Кустурица агентству на ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Кустурица ответил на вопрос о возможности настроить сербов против России
22 ноября 2025, 19:15