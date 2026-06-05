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Кустурица рассказал, без чего невозможна эволюция европейской культуры - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
14:44 05.06.2026
Кустурица рассказал, без чего невозможна эволюция европейской культуры

Кустурица: эволюция европейской культуры невозможна без России

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЭмир Кустурица
Эмир Кустурица - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Эмир Кустурица. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эмир Кустурица заявил, что эволюция европейской культуры невозможна без России.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Эволюция европейской культуры невозможна без России, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица.
"Я думаю, что эволюция европейской культуры, если такая вещь есть, без русских невозможна", - сказал Кустурица агентству на ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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