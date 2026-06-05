Кустурица рассказал, без чего невозможна эволюция европейской культуры

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Эволюция европейской культуры невозможна без России, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.