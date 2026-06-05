Глава делегации США будет присутствовать на пленарном заседании ПМЭФ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Родни Кук, председатель комиссии США по изящным искусствам, будет присутствовать на пленарном заседании ПМЭФ.
- Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Председатель комиссии США по изящным искусствам Родни Кук, возглавляющий американскую делегацию на ПМЭФ, будет присутствовать на пленарном заседании форума, передает корреспондент РИА Новости.
Для главы американской делегации выделено место в первом ряду центрального сектора зала пленарки. Рядом с ним сядут глава "Сбербанка" Герман Греф и предприниматель Геннадий Тимченко.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.