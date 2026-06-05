Глава делегации США будет присутствовать на пленарном заседании ПМЭФ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Председатель комиссии США по изящным искусствам Родни Кук, возглавляющий американскую делегацию на ПМЭФ, будет присутствовать на пленарном заседании форума, передает корреспондент РИА Новости.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.