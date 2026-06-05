Крым направил на нужды бойцов СВО средства из активов украинских олигархов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Крым направил 4,5 миллиарда рублей на защиту полуострова и нужды участников специальной военной операции.
- Из средств, вырученных от продажи национализированных активов, 9 миллиардов рублей направлено на строительство и ремонт социально значимых объектов.
- Крымский парламент с осени 2022 года принял серию решений о национализации имущества лиц, связанных с киевским режимом.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Крым направил на защиту полуострова и нужды участников специальной военной операции 4,5 миллиарда рублей из средств, вырученных за счет продажи национализированных активов украинских олигархов, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава регионального парламента Владимир Константинов.
Ранее он сообщил, что Крым от продажи национализированных активов уже получил 13 миллиардов рублей и 1,4 миллиарда рублей - за аренду с этого имущества.
"На обеспечение безопасности республики и помощи подразделениям, принимающим участие в СВО, направлено 4,52 миллиарда рублей, а на строительство и ремонт социально значимых объектов — 9 миллиардов рублей", - сказал Константинов.
Крымский парламент с осени 2022 года принял серию решений о национализации имущества лиц, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия. В список национализированных, а затем проданных на торгах активов попала и квартира Владимира Зеленского в Ливадии. Средства от продажи имущества идут на нужды участников СВО и строительство социальных объектов.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.