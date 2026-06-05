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Крым направил на нужды бойцов СВО средства из активов украинских олигархов - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
10:51 05.06.2026 (обновлено: 10:58 05.06.2026)
Крым направил на нужды бойцов СВО средства из активов украинских олигархов

Крым направил 4,5 млрд рублей на нужды СВО из активов украинских олигархов

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Крым направил 4,5 миллиарда рублей на защиту полуострова и нужды участников специальной военной операции.
  • Из средств, вырученных от продажи национализированных активов, 9 миллиардов рублей направлено на строительство и ремонт социально значимых объектов.
  • Крымский парламент с осени 2022 года принял серию решений о национализации имущества лиц, связанных с киевским режимом.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Крым направил на защиту полуострова и нужды участников специальной военной операции 4,5 миллиарда рублей из средств, вырученных за счет продажи национализированных активов украинских олигархов, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава регионального парламента Владимир Константинов.
Ранее он сообщил, что Крым от продажи национализированных активов уже получил 13 миллиардов рублей и 1,4 миллиарда рублей - за аренду с этого имущества.
"На обеспечение безопасности республики и помощи подразделениям, принимающим участие в СВО, направлено 4,52 миллиарда рублей, а на строительство и ремонт социально значимых объектов — 9 миллиардов рублей", - сказал Константинов.
Крымский парламент с осени 2022 года принял серию решений о национализации имущества лиц, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия. В список национализированных, а затем проданных на торгах активов попала и квартира Владимира Зеленского в Ливадии. Средства от продажи имущества идут на нужды участников СВО и строительство социальных объектов.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
Крым заработал на продаже активов украинских олигархов 13 миллиардов рублей
02:14
 
ПМЭФ-2026Республика КрымРоссияЛивадияВладимир КонстантиновВладимир Зеленский
 
 
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