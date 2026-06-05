Крым направил на нужды бойцов СВО средства из активов украинских олигархов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Крым направил на защиту полуострова и нужды участников специальной военной операции 4,5 миллиарда рублей из средств, вырученных за счет продажи национализированных активов украинских олигархов, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава регионального парламента Владимир Константинов.