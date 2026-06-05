Ковальчук рассказал, как узнал о назначении врио брянского губернатора

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Егор Ковальчук узнал о своем назначении на должность врио губернатора Брянской области в кабинете у президента России.
- Ковальчук заявил о готовности участвовать в сентябрьских выборах губернатора Брянской области.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Егор Ковальчук в интервью РИА Новости на ПМЭФ рассказал, что узнал о своем назначении на должность врио губернатора Брянской области непосредственно в кабинете у президента России.
"Непосредственно о назначении узнал в кабинете у первого руководителя… Конкретика появилась исключительно в кабинете первого лица", - ответил Ковальчук на вопрос агентства о том, как он узнал о своем назначении.
Президент России 13 мая назначил Ковальчука врио губернатора Брянской области. В ходе ПМЭФ 4 июня Ковальчук заявил в интервью РИА Новости о готовности участвовать в сентябрьских выборах губернатора региона.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.