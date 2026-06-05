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На Дворцовой площади прошел концерт "В ритме лета" - РИА Новости, 05.06.2026
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Шоубиз
 
22:18 05.06.2026
На Дворцовой площади прошел концерт "В ритме лета"

На Дворцовой площади прошел концерт в рамках культурной программы ПМЭФ-2026

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗимний дворец и Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге
Зимний дворец и Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Дворцовой площади Санкт-Петербурга в третий день ПМЭФ-2026 состоялся концерт «В ритме лета», организованный Фондом Росконгресс при участии «Русской Медиагруппы».
  • На сцене выступили Seville, Жасмин и итальянский эстрадный певец Умберто Тоцци, вход на концерт был бесплатным.
МОСКВА, 05 июн - РИА Новости. В третий день ПМЭФ-2026 на Дворцовой площади Санкт-Петербурга состоялся концерт "В ритме лета", организованный Фондом Росконгресс при участии "Русской Медиагруппы", сообщили в пресс-службе холдинга.
Событие стало кульминацией культурной программы ПМЭФ-2026 и фестиваля "Петербургские сезоны", объединив сотни жителей и гостей Северной столицы.
На сцене, развернутой на фоне фасада Эрмитажа, выступили Seville (участница группы ARTIK & ASTI), Жасмин, а также итальянский эстрадный певец Умберто Тоцци.
Шоу мог посетить каждый житель и гость города: вход на Дворцовую площадь был бесплатным.
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