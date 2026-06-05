Зимний дворец и Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге

На Дворцовой площади прошел концерт "В ритме лета"

Краткий пересказ от РИА ИИ На Дворцовой площади Санкт-Петербурга в третий день ПМЭФ-2026 состоялся концерт «В ритме лета», организованный Фондом Росконгресс при участии «Русской Медиагруппы».

На сцене выступили Seville, Жасмин и итальянский эстрадный певец Умберто Тоцци, вход на концерт был бесплатным.

МОСКВА, 05 июн - РИА Новости. В третий день ПМЭФ-2026 на Дворцовой площади Санкт-Петербурга состоялся концерт "В ритме лета", организованный Фондом Росконгресс при участии "Русской Медиагруппы", сообщили в пресс-службе холдинга.

Событие стало кульминацией культурной программы ПМЭФ-2026 и фестиваля "Петербургские сезоны", объединив сотни жителей и гостей Северной столицы.

На сцене, развернутой на фоне фасада Эрмитажа, выступили Seville (участница группы ARTIK & ASTI), Жасмин, а также итальянский эстрадный певец Умберто Тоцци.