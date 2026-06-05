Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре считает, что немецкие компании возобновили бы бизнес с Россией, если бы не давление США.
- Немецкие компании ориентируются на американский рынок из-за угрозы потери возможности вести бизнес с США при сотрудничестве с Россией.
- Котре указал на серьезные последствия текущей политики, включая высокие цены на энергию и деиндустриализацию.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Немецкие компании возобновили бы бизнес с Россией, однако не могут этого сделать из-за давления США, такое мнение РИА Новости высказал депутат бундестага от оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре.
"Я считаю, что немецкие компании снова вели бы бизнес с Россией, если бы могли. Но им этого не позволяют, поэтому они предпочитают работать с другими странами, прежде всего с США. Давление исходит именно от США: логика заключается в том, что если вы ведете бизнес с Россией, то можете потерять возможность вести бизнес с нами. Поэтому немецкие компании, естественно, ориентируются на американский рынок", — заявил Котре на полях ПМЭФ.
Политик указал, что последствия этой политики весьма серьезны. Высокие цены на энергию, причинами которых стали "ошибочный энергетический переход" и прекращение поставок из России, приводят к деиндустриализации.
Ранее председатель Российско-германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп на полях ПМЭФ заявил, что немецкий бизнес не намерен уходить из России и оставить российский рынок только Китаю и Азии.
Российские власти неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в страну западных компаний не будет, они должны будут делать это на конкурентной основе. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", отмечал первый вице-премьер Денис Мантуров.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.