Рейтинг@Mail.ru
Депутат АдГ рассказал, почему компании из ФРГ не могут вернуться в Россию - РИА Новости, 05.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
01:53 05.06.2026 (обновлено: 09:35 05.06.2026)
Депутат АдГ рассказал, почему компании из ФРГ не могут вернуться в Россию

Котре: компании из ФРГ возобновили бы бизнес с РФ, но не могут под давлением США

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкШтеффен Котре на ПМЭФ-2026
Штеффен Котре на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Штеффен Котре на ПМЭФ-2026
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре считает, что немецкие компании возобновили бы бизнес с Россией, если бы не давление США.
  • Немецкие компании ориентируются на американский рынок из-за угрозы потери возможности вести бизнес с США при сотрудничестве с Россией.
  • Котре указал на серьезные последствия текущей политики, включая высокие цены на энергию и деиндустриализацию.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Немецкие компании возобновили бы бизнес с Россией, однако не могут этого сделать из-за давления США, такое мнение РИА Новости высказал депутат бундестага от оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре.
"Я считаю, что немецкие компании снова вели бы бизнес с Россией, если бы могли. Но им этого не позволяют, поэтому они предпочитают работать с другими странами, прежде всего с США. Давление исходит именно от США: логика заключается в том, что если вы ведете бизнес с Россией, то можете потерять возможность вести бизнес с нами. Поэтому немецкие компании, естественно, ориентируются на американский рынок", — заявил Котре на полях ПМЭФ.
Герхард Шрёдер - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
Депутат АдГ оценил кандидатуру Шредера как переговорщика от Европы
00:52
Политик указал, что последствия этой политики весьма серьезны. Высокие цены на энергию, причинами которых стали "ошибочный энергетический переход" и прекращение поставок из России, приводят к деиндустриализации.
Ранее председатель Российско-германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп на полях ПМЭФ заявил, что немецкий бизнес не намерен уходить из России и оставить российский рынок только Китаю и Азии.
Российские власти неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в страну западных компаний не будет, они должны будут делать это на конкурентной основе. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", отмечал первый вице-премьер Денис Мантуров.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Стенд Газпром медиа на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
Немецкая АдГ намерена восстановить культурные и спортивные связи с Россией
Вчера, 20:15
 
ПМЭФ-2026РоссияСШАКитайШтеффен КотреДенис МантуровРоссийско-Германская Внешнеторговая палата
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала