Депутат АдГ рассказал, почему компании из ФРГ не могут вернуться в Россию

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Немецкие компании возобновили бы бизнес с Россией, однако не могут этого сделать из-за давления США, такое мнение РИА Новости высказал депутат бундестага от оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре.