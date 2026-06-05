Колосков выразил надежду на выход Узбекистана в плей-офф чемпионата мира

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассчитывает на выход сборной Узбекистана из группы в следующую стадию чемпионата мира.
- Сборная Узбекистана на групповой стадии ЧМ сыграет с командами Португалии, ДР Конго и Колумбии.
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил РИА Новости, что рассчитывает на выход сборной Узбекистана из группы в следующую стадию чемпионата мира.
"Будем надеяться, что сборная Узбекистана сможет выйти из группы в следующую стадию турнира. Шансы у них есть. Мы будем болеть и переживать за эту команду", - сказал Колосков.
Сборную Узбекистана возглавляет обладатель "Золотого мяча" 2006 года, чемпион мира в составе сборной Италии Фабио Каннаваро. Он стал главным тренером команды в октябре 2025 года.