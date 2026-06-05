Колосков выразил надежду на выход Узбекистана в плей-офф чемпионата мира

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил РИА Новости, что рассчитывает на выход сборной Узбекистана из группы в следующую стадию чемпионата мира.