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Колосков выразил надежду на выход Узбекистана в плей-офф чемпионата мира - РИА Новости Спорт, 05.06.2026
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Футбол
 
18:51 05.06.2026
Колосков выразил надежду на выход Узбекистана в плей-офф чемпионата мира

Колосков: надеюсь, что сборная Узбекистана выйдет из группы на ЧМ по футболу

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВячеслав Колосков
Вячеслав Колосков - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассчитывает на выход сборной Узбекистана из группы в следующую стадию чемпионата мира.
  • Сборная Узбекистана на групповой стадии ЧМ сыграет с командами Португалии, ДР Конго и Колумбии.
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил РИА Новости, что рассчитывает на выход сборной Узбекистана из группы в следующую стадию чемпионата мира.
Дебютанты турнира узбекистанцы на групповой стадии соревнований сыграют со сборными Португалии, ДР Конго и Колумбии. Мировое первенство пройдет с 11 июня по 19 июля в Мексике, США и Канаде.
"Будем надеяться, что сборная Узбекистана сможет выйти из группы в следующую стадию турнира. Шансы у них есть. Мы будем болеть и переживать за эту команду", - сказал Колосков.
Сборную Узбекистана возглавляет обладатель "Золотого мяча" 2006 года, чемпион мира в составе сборной Италии Фабио Каннаваро. Он стал главным тренером команды в октябре 2025 года.
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ФутболВячеслав КолосковФабио КаннавароРоссийский футбольный союз (РФС)ЧМ по футболу 2026ДР Конго
 
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