Партнерство России и Китая придает миру стабильность, заявил зампред КНР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Заместитель председателя КНР Хань Чжэн заявил, что партнерство Китая и России взаимовыгодно и придает турбулентному миру стабильность.
- Он добавил, что развитие китайско-российских отношений способствует развитию каждой из стран и повышает благосостояние их народов.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Партнерство Китая и России взаимовыгодно и придает турбулентному миру стабильность, заявил заместитель председателя КНР Хань Чжэн на пленарном заседании ПМЭФ.
"Развитие китайско-российских отношений, их углубление и взаимовыгодное сотрудничество по всем направлениям уже показывает, что это содействует развитию каждой из двух стран и повышает благосостояние народов двух стран", - сказал он.
"Это позволяет нам вносить очень драгоценную стабильность и позитив в современный турбулентный мир", - добавил заместитель председателя КНР.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.