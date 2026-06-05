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Партнерство России и Китая придает миру стабильность, заявил зампред КНР - РИА Новости, 05.06.2026
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18:50 05.06.2026 (обновлено: 19:00 05.06.2026)
Партнерство России и Китая придает миру стабильность, заявил зампред КНР

Хань Чжэн: партнерство России и Китая придает турбулентному миру стабильность

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэн на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
Заместитель председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэн на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Заместитель председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэн на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заместитель председателя КНР Хань Чжэн заявил, что партнерство Китая и России взаимовыгодно и придает турбулентному миру стабильность.
  • Он добавил, что развитие китайско-российских отношений способствует развитию каждой из стран и повышает благосостояние их народов.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Партнерство Китая и России взаимовыгодно и придает турбулентному миру стабильность, заявил заместитель председателя КНР Хань Чжэн на пленарном заседании ПМЭФ.
"Развитие китайско-российских отношений, их углубление и взаимовыгодное сотрудничество по всем направлениям уже показывает, что это содействует развитию каждой из двух стран и повышает благосостояние народов двух стран", - сказал он.
"Это позволяет нам вносить очень драгоценную стабильность и позитив в современный турбулентный мир", - добавил заместитель председателя КНР.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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