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Классон покинул московское "Динамо" - РИА Новости Спорт, 05.06.2026
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Хоккей
 
18:48 05.06.2026
Классон покинул московское "Динамо"

Обладатель Кубка Гагарина Классон покинул московское "Динамо"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкИгрок ХК "Динамо" Крис Тирни и хоккеист ЦСКА Фредрик Классон
Игрок ХК Динамо Крис Тирни и хоккеист ЦСКА Фредрик Классон - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Шведский защитник Фредрик Классон покинул московское «Динамо».
  • Хоккеист ушел из клуба по истечении срока контракта, как и нападающие Ансель Галимов, Павел Кудрявцев и Артем Чернов.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Шведский защитник Фредрик Классон покинул московское "Динамо", сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Хоккеист покинул клуб по истечении срока контракта. По этой же причине команду оставили нападающие Ансель Галимов, Павел Кудрявцев и Артем Чернов.
Классону 33 года. Швед присоединился к "Динамо" перед сезоном-2025/26 и провел за клуб 50 матчей, в которых набрал 7 очков (1 гол + 6 передач). Ранее в КХЛ защитник выступал за московский ЦСКА, с которым выиграл Кубок Гагарина в сезоне-2022/23.
По итогам сезона "Динамо", набрав 81 очко, заняло седьмое место в таблице Западной конференции и вышло в плей-офф, где в первом раунде уступило одноклубникам из Минска со счетом 0-4 в серии. "Бело-голубые" стали первой командой, покинувшей розыгрыш Кубка Гагарина.
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ХоккейАнсель ГалимовПавел КудрявцевАртём ЧерновКХЛ 2025-2026ХК Динамо (Москва)Фредрик Классон
 
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