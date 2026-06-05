Краткий пересказ от РИА ИИ
- Шведский защитник Фредрик Классон покинул московское «Динамо».
- Хоккеист ушел из клуба по истечении срока контракта, как и нападающие Ансель Галимов, Павел Кудрявцев и Артем Чернов.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Шведский защитник Фредрик Классон покинул московское "Динамо", сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Хоккеист покинул клуб по истечении срока контракта. По этой же причине команду оставили нападающие Ансель Галимов, Павел Кудрявцев и Артем Чернов.
По итогам сезона "Динамо", набрав 81 очко, заняло седьмое место в таблице Западной конференции и вышло в плей-офф, где в первом раунде уступило одноклубникам из Минска со счетом 0-4 в серии. "Бело-голубые" стали первой командой, покинувшей розыгрыш Кубка Гагарина.