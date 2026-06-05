Классон покинул московское "Динамо"

По итогам сезона "Динамо", набрав 81 очко, заняло седьмое место в таблице Западной конференции и вышло в плей-офф, где в первом раунде уступило одноклубникам из Минска со счетом 0-4 в серии. "Бело-голубые" стали первой командой, покинувшей розыгрыш Кубка Гагарина.