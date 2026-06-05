Зампред КНР прокомментировал направление сотрудничества России и Китая

Краткий пересказ от РИА ИИ Заместитель председателя КНР Хань Чжэн заявил, что сотрудничество Китая и России не направлено против какой-либо третьей страны и не подвержено влиянию извне.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Сотрудничество Китая и России не направлено против какой-либо третьей страны и не подвержено влиянию извне, заявил заместитель председателя КНР Хань Чжэн.

"Хотел бы отметить, что наше практическое сотрудничество не направлено против какой-либо третьей страны и не подвержено влиянию извне", - сказал он на пленарном заседании ПМЭФ.