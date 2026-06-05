Краткий пересказ от РИА ИИ Заместитель председателя КНР Хань Чжэн заявил о необходимости отстаивать настоящую многосторонность и содействовать равноправному участию всех стран в глобальном управлении.

Заявление было сделано на пленарном заседании ПМЭФ, который проходит с 3 по 6 июня.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Необходимо отстаивать настоящую многосторонность и содействовать равноправному участию всех стран в глобальном управлении, заявил заместитель председателя КНР Хань Чжэн.

"Мы должны придерживаться подлинной многосторонности, содействовать равному участию всех стран, равному принятию решений и равному использованию выгоды в глобальном управлении", - сказал он на пленарном заседании ПМЭФ.