Нужно отстаивать настоящую многосторонность, заявил зампредседателя КНР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Заместитель председателя КНР Хань Чжэн заявил о необходимости отстаивать настоящую многосторонность и содействовать равноправному участию всех стран в глобальном управлении.
- Заявление было сделано на пленарном заседании ПМЭФ, который проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Необходимо отстаивать настоящую многосторонность и содействовать равноправному участию всех стран в глобальном управлении, заявил заместитель председателя КНР Хань Чжэн.
"Мы должны придерживаться подлинной многосторонности, содействовать равному участию всех стран, равному принятию решений и равному использованию выгоды в глобальном управлении", - сказал он на пленарном заседании ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.