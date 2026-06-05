В Китае с участием России строятся четыре блока АЭС, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Китае с участием России строятся четыре атомных энергоблока.
- Еще четыре энергоблока российского дизайна уже работают в Китае.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. В Китае с участием России строятся четыре атомных энергоблока и еще четыре строятся, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Если говорить об энергетике, то начну с той же атомной энергетики. Мы же строим в Китае атомные электростанции... Четыре блока работают, нашего дизайна, и четыре блока мы строим в Китайской народной республике", - сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
ПМЭФ проходит с 3 по 6 июня, РИА Новости выступает его генеральным информационным партнером.
В КНР с участием "Росатома" построены и работают первые четыре энергоблока Тяньваньской АЭС, строятся седьмой и восьмой блоки этой станции. Также при участии "Росатома" строятся третий и четвертый блоки АЭС "Сюйдапу". Сообщалось, что пуски седьмого блока Тяньваньской АЭС и третьего блока АЭС "Сюйдапу" намечены на 2026 год.