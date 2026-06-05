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В Китае с участием России строятся четыре блока АЭС, заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
19:25 05.06.2026
В Китае с участием России строятся четыре блока АЭС, заявил Путин

Путин: в КНР с участием РФ строятся 4 атомных энергоблока и еще четыре строятся

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Китае с участием России строятся четыре атомных энергоблока.
  • Еще четыре энергоблока российского дизайна уже работают в Китае.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. В Китае с участием России строятся четыре атомных энергоблока и еще четыре строятся, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Если говорить об энергетике, то начну с той же атомной энергетики. Мы же строим в Китае атомные электростанции... Четыре блока работают, нашего дизайна, и четыре блока мы строим в Китайской народной республике", - сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
ПМЭФ проходит с 3 по 6 июня, РИА Новости выступает его генеральным информационным партнером.
В КНР с участием "Росатома" построены и работают первые четыре энергоблока Тяньваньской АЭС, строятся седьмой и восьмой блоки этой станции. Также при участии "Росатома" строятся третий и четвертый блоки АЭС "Сюйдапу". Сообщалось, что пуски седьмого блока Тяньваньской АЭС и третьего блока АЭС "Сюйдапу" намечены на 2026 год.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026В миреКитайРоссияВладимир ПутинГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Тяньваньская АЭС
 
 
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