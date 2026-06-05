Сегодня у Китая больше всех патентов в области ИИ, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Китай обладает наибольшим в мире числом патентов в области искусственного интеллекта, заявил президент РФ Владимир Путин на ПМЭФ.
- Президент РФ отметил, что у России в области искусственного интеллекта есть хорошие перспективы.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Сегодня Китай обладает наибольшим в мире числом патентов в области искусственного интеллекта, заявил на ПМЭФ президент РФ Владимир Путин.
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"У нашего стратегического партнера – Китая – больше всех патентов в области искусственного интеллекта", - сказал Путин в ходе пленарного заседания.
Президент отметил, что у России в этом направлении развития также есть очень хорошие перспективы.
Кроме того, глава государства отметил успехи Индии в развитии высоких технологий.
"Другой наш ключевой партнер – Индия – является одним из ведущих игроков IT-индустрии. На нее приходится весомая доля глобального рынка программного обеспечения", - сказал он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.