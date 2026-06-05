Сегодня у Китая больше всех патентов в области ИИ, заявил Путин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости . Сегодня Китай обладает наибольшим в мире числом патентов в области искусственного интеллекта, заявил на ПМЭФ президент РФ Владимир Путин.

"У нашего стратегического партнера – Китая – больше всех патентов в области искусственного интеллекта", - сказал Путин в ходе пленарного заседания.

"Другой наш ключевой партнер – Индия – является одним из ведущих игроков IT-индустрии. На нее приходится весомая доля глобального рынка программного обеспечения", - сказал он.