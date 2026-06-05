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Киев просит о встрече, но совершает ужасные преступления, заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
18:26 05.06.2026 (обновлено: 22:43 05.06.2026)
Киев просит о встрече, но совершает ужасные преступления, заявил Путин

Путин: Киев просит о встрече, но совершает преступления как удар по Старобельску

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© POOL
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Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин заявил, что Киев просит о встрече, но совершает ужасные преступления.
  • Пленарное заседание ПМЭФ, на котором выступил Путин, проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Киев просит о встрече, но совершает ужасные преступления, подобные удару по Старобельску, заявил президент России Владимир Путин.
Он рассказал, что российский бизнесмен был приглашен в Киев, где встретился с Владимиром Зеленским, который попросил его о встрече с Путиным. Общение бизнесмена с главой киевского режима, по словам президента РФ, состоялось 21 мая, а уже 22 мая ВСУ нанесли удар по общежитию колледжа в Старобельске в ЛНР.
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"Теперь уже я утром позвонил этому, так скажем, коллеге, который ездил в Киев, и его спросил: "Что это значит?" Они просят о встрече и совершают такие ужасные преступления, как убийство детей", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ.
"Он говорит: "У меня нет объяснений. Они мне сейчас звонят опять, я с ними переговорю, потом вам дам знать, проинформирую". Я говорю: "Ну, пожалуйста". Я больше с ним не разговаривал", - рассказал Путин.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
Путин назвал удар по Старобельску ужасным преступлением
Вчера, 18:18
 
ПМЭФ-2026В миреКиевСтаробельскРоссияВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийУдар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
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