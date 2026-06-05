Киев просит о встрече, но совершает ужасные преступления, заявил Путин

"Теперь уже я утром позвонил этому, так скажем, коллеге, который ездил в Киев, и его спросил: "Что это значит?" Они просят о встрече и совершают такие ужасные преступления, как убийство детей", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ.

"Он говорит: "У меня нет объяснений. Они мне сейчас звонят опять, я с ними переговорю, потом вам дам знать, проинформирую". Я говорю: "Ну, пожалуйста". Я больше с ним не разговаривал", - рассказал Путин.