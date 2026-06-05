Киев просит о встрече, но совершает ужасные преступления, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин заявил, что Киев просит о встрече, но совершает ужасные преступления.
- Пленарное заседание ПМЭФ, на котором выступил Путин, проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Киев просит о встрече, но совершает ужасные преступления, подобные удару по Старобельску, заявил президент России Владимир Путин.
Он рассказал, что российский бизнесмен был приглашен в Киев, где встретился с Владимиром Зеленским, который попросил его о встрече с Путиным. Общение бизнесмена с главой киевского режима, по словам президента РФ, состоялось 21 мая, а уже 22 мая ВСУ нанесли удар по общежитию колледжа в Старобельске в ЛНР.
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"Теперь уже я утром позвонил этому, так скажем, коллеге, который ездил в Киев, и его спросил: "Что это значит?" Они просят о встрече и совершают такие ужасные преступления, как убийство детей", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ.
"Он говорит: "У меня нет объяснений. Они мне сейчас звонят опять, я с ними переговорю, потом вам дам знать, проинформирую". Я говорю: "Ну, пожалуйста". Я больше с ним не разговаривал", - рассказал Путин.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.