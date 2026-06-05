Дмитриев раскрыл детали хоккейного матча между Россией и США

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. В хоккейном матче между российскими и американскими игроками, который пройдет 1 июля в Москве, будут участвовать как профессиональные игроки, так и любительские, заявил на ПМЭФ глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.