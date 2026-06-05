Дмитриев раскрыл детали хоккейного матча между Россией и США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Хоккейный матч между Россией и США, приуроченный к 250-летию США, пройдет 1 июля в Москве.
- В игре примут участие как профессиональные, так и любительские игроки.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. В хоккейном матче между российскими и американскими игроками, который пройдет 1 июля в Москве, будут участвовать как профессиональные игроки, так и любительские, заявил на ПМЭФ глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Президент США Дональд Трамп в марте 2025 года поддержал идею президента России Владимира Путина организовать хоккейные матчи в РФ и США между игроками, выступающими в КХЛ и НХЛ.
"Президентская инициатива будет реализована еще более масштабно. Но это первый шаг на пути к реализации той инициативы. Потому что там были сложности с графиком хоккеистов НХЛ. Сначала такой путь, а потом будем реализовывать еще более масштабный матч", - прокомментировал Дмитриев журналистам.
Он отметил, что "там будут как профессиональные игроки, так и любительские игроки".
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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