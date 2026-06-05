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Дмитриев раскрыл детали хоккейного матча между Россией и США - РИА Новости Спорт, 05.06.2026
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Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
16:22 05.06.2026 (обновлено: 16:32 05.06.2026)
Дмитриев раскрыл детали хоккейного матча между Россией и США

Дмитриев: матч между российскими и американскими хоккеистами пройдет 1 июля

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкХоккеисты сборной России радуются заброшенной шайбе
Хоккеисты сборной России радуются заброшенной шайбе - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Хоккейный матч между Россией и США, приуроченный к 250-летию США, пройдет 1 июля в Москве.
  • В игре примут участие как профессиональные, так и любительские игроки.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. В хоккейном матче между российскими и американскими игроками, который пройдет 1 июля в Москве, будут участвовать как профессиональные игроки, так и любительские, заявил на ПМЭФ глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Роберт Эйджи накануне сообщил, что хоккейный матч между российскими и американскими игроками пройдет 1 июля в Москве, он будет приурочен к 250-летию США.
Хоккеисты сборной России - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
Москва примет хоккейный матч между сборными России и США
4 июня, 13:11
Президент США Дональд Трамп в марте 2025 года поддержал идею президента России Владимира Путина организовать хоккейные матчи в РФ и США между игроками, выступающими в КХЛ и НХЛ.
"Президентская инициатива будет реализована еще более масштабно. Но это первый шаг на пути к реализации той инициативы. Потому что там были сложности с графиком хоккеистов НХЛ. Сначала такой путь, а потом будем реализовывать еще более масштабный матч", - прокомментировал Дмитриев журналистам.
Он отметил, что "там будут как профессиональные игроки, так и любительские игроки".
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Овечкин посетит ПМЭФ
3 июня, 14:01
 
ХоккейСпортРоссияСШАМоскваКирилл ДмитриевДональд ТрампВладимир ПутинРоссийский фонд прямых инвестицийAmChamПМЭФКХЛ 2025-2026Национальная хоккейная лига (НХЛ)
 
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