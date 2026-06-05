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"Говорить или бить": Карпин назвал катастрофой второй тайм с Буркина-Фасо - РИА Новости Спорт, 05.06.2026
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Футбол
 
23:53 05.06.2026
"Говорить или бить": Карпин назвал катастрофой второй тайм с Буркина-Фасо

Карпин: второй тайм c Буркина-Фасо выдался для России катастрофичным

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВалерий Карпин
Валерий Карпин - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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ВОЛГОГРАД, 5 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер сборной России Валерий Карпин подчеркнул, что второй тайм товарищеского матча против команды Буркина-Фасо выдался катастрофичным, предположив, что проблему такой игры можно решить с помощью разговора или бить футболистов.
В пятницу в Волгограде сборная России разгромила команду Буркина-Фасо со счетом 3:0. Отличились Лечи Садулаев (14-я минута), Алексей Миранчук (20) и Илья Вахания (73). На 42-й минуте команда Буркина-Фасо осталась в меньшинстве после прямой красной карточки, полученной Мохамедом Уэдраого. После матча Карпин назвал второй тайм в исполнении его подопечных катастрофой.
Товарищеские матчи
05 июня 2026 • начало в 20:00
Завершен
Россия
3 : 0
Буркина-Фасо
14‎’‎ • Лечи Садулаев
(Евгений Морозов)
20‎’‎ • Алексей Миранчук
(Антон Миранчук)
73‎’‎ • Илья Вахания
(Максим Петров)
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"Подумайте сами, почему первый тайм против 11 футболистов Буркина-Фасо вышел хорошим, они ничего не создали, а второй тайм не получился таким. При том, что они ничего не изменили, не выпустили 11 Месси, сборная Испании не приехала. Почему (во втором тайме) не получилось? В чем проблема? В них или в нас? Они заменили всех футболистов и вышли игроки лучше тех, которые играли? Нет. Соответственно, проблема в нас. Как решать эту проблему? Никак, или разговорами, или бить. Одно из двух", - сказал Карпин журналистам.
"Ожидания от матча со сборной Буркина-Фасо оправдались. Их можно сравнить с Мали - по уровню примерно то же самое, но играют не так низко. К чему готовились, то и получили. В первом тайме, а второй оставим за скобками", - добавил специалист.
Александр Максименко, Валерий Карпин и Евгений Морозов - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
"Россия наказала": тренер Буркина-Фасо объяснил разгром в Волгограде
Вчера, 23:22
После игры в Волгограде команда Карпина проведет еще один товарищеский матч - 9 июня в Калининграде состоится встреча со сборной Тринидада и Тобаго. 28 мая сборная России со счетом 0:1 уступила египтянам в Каире.
 
ФутболЛечи СадулаевАлексей МиранчукИлья ВаханияБуркина-ФасоСборная России по футболуВалерий Карпин
 
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