"Говорить или бить": Карпин назвал катастрофой второй тайм с Буркина-Фасо

ВОЛГОГРАД, 5 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер сборной России Валерий Карпин подчеркнул, что второй тайм товарищеского матча против команды Буркина-Фасо выдался катастрофичным, предположив, что проблему такой игры можно решить с помощью разговора или бить футболистов.

В пятницу в Волгограде сборная России разгромила команду Буркина-Фасо со счетом 3:0. Отличились Лечи Садулаев (14-я минута), Алексей Миранчук (20) и Илья Вахания (73). На 42-й минуте команда Буркина-Фасо осталась в меньшинстве после прямой красной карточки, полученной Мохамедом Уэдраого. После матча Карпин назвал второй тайм в исполнении его подопечных катастрофой.

"Подумайте сами, почему первый тайм против 11 футболистов Буркина-Фасо вышел хорошим, они ничего не создали, а второй тайм не получился таким. При том, что они ничего не изменили, не выпустили 11 Месси, сборная Испании не приехала. Почему (во втором тайме) не получилось? В чем проблема? В них или в нас? Они заменили всех футболистов и вышли игроки лучше тех, которые играли? Нет. Соответственно, проблема в нас. Как решать эту проблему? Никак, или разговорами, или бить. Одно из двух", - сказал Карпин журналистам.

"Ожидания от матча со сборной Буркина-Фасо оправдались. Их можно сравнить с Мали - по уровню примерно то же самое, но играют не так низко. К чему готовились, то и получили. В первом тайме, а второй оставим за скобками", - добавил специалист.