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Иран мог получать информацию с коммерческих спутников, заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
20:43 05.06.2026
Иран мог получать информацию с коммерческих спутников, заявил Путин

Путин: Иран в ходе конфликта мог получать информацию с коммерческих спутников

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкТрансляция пленарного заседания ПМЭФ-2026
Трансляция пленарного заседания ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Трансляция пленарного заседания ПМЭФ-2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что Иран в ходе конфликта мог получать информацию с коммерческих спутников.
  • По словам Путина, коммерческие спутники "легко и просто" реализуют предоставление такой информации как продукт.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Иран в ходе конфликта вполне мог получать информацию с коммерческих спутников, заявил президент РФ Владимир Путин.
В пятницу глава государства принял участие в пленарном заседании Петербургского экономического форума (ПМЭФ).
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"Иранцы вполне... Этого не знаю точно, но вполне могли получать информацию не только с наших спутников, но и с других - с коммерческих спутников", - сказал Путин, отвечая на вопрос модератора о том, поддерживала ли Россия Иран путем предоставления спутниковых снимков, информации и разведданных.
Он добавил, что коммерческие спутники "легко и просто" реализуют это как продукт.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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