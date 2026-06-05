Иран мог получать информацию с коммерческих спутников, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Путин заявил, что Иран в ходе конфликта мог получать информацию с коммерческих спутников.

По словам Путина, коммерческие спутники "легко и просто" реализуют предоставление такой информации как продукт.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Иран в ходе конфликта вполне мог получать информацию с коммерческих спутников, заявил президент РФ Владимир Путин.

В пятницу глава государства принял участие в пленарном заседании Петербургского экономического форума (ПМЭФ).

"Иранцы вполне... Этого не знаю точно, но вполне могли получать информацию не только с наших спутников, но и с других - с коммерческих спутников", - сказал Путин , отвечая на вопрос модератора о том, поддерживала ли Россия Иран путем предоставления спутниковых снимков, информации и разведданных.

Он добавил, что коммерческие спутники "легко и просто" реализуют это как продукт.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.