Иран мог получать информацию с коммерческих спутников, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что Иран в ходе конфликта мог получать информацию с коммерческих спутников.
- По словам Путина, коммерческие спутники "легко и просто" реализуют предоставление такой информации как продукт.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Иран в ходе конфликта вполне мог получать информацию с коммерческих спутников, заявил президент РФ Владимир Путин.
В пятницу глава государства принял участие в пленарном заседании Петербургского экономического форума (ПМЭФ).
Он добавил, что коммерческие спутники "легко и просто" реализуют это как продукт.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.