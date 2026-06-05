Путин назвал отсутствие доверия ключевой проблемой иранского урегулирования

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин заявил, что отсутствие доверия Израиля к Ирану является ключевой проблемой урегулирования отношений.
- По его словам, озабоченность Израиля связана с представлением о том, что Иран стремится к созданию ядерного оружия, хотя доказательств этого нет.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Отсутствие доверия Израиля к Ирану является ключевой проблемой урегулирования отношений, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Озабоченности Израиля хорошо известны, они связаны с их представлением о том, что Иран стремится к созданию ядерного оружия... У нас тоже нет доказательств того, что Иран стремится к созданию ядерного оружия, но у Израиля такие озабоченности есть, и главная проблема этой ситуации заключается в отсутствии доверия друг к другу", - сказал Путин в ходе пленарного заседания на ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.