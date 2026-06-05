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Путин назвал отсутствие доверия ключевой проблемой иранского урегулирования - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
19:41 05.06.2026 (обновлено: 19:51 05.06.2026)
Путин назвал отсутствие доверия ключевой проблемой иранского урегулирования

Путин назвал отсутствие доверия ключевой проблемой урегулирования в Иране

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин заявил, что отсутствие доверия Израиля к Ирану является ключевой проблемой урегулирования отношений.
  • По его словам, озабоченность Израиля связана с представлением о том, что Иран стремится к созданию ядерного оружия, хотя доказательств этого нет.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Отсутствие доверия Израиля к Ирану является ключевой проблемой урегулирования отношений, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Озабоченности Израиля хорошо известны, они связаны с их представлением о том, что Иран стремится к созданию ядерного оружия... У нас тоже нет доказательств того, что Иран стремится к созданию ядерного оружия, но у Израиля такие озабоченности есть, и главная проблема этой ситуации заключается в отсутствии доверия друг к другу", - сказал Путин в ходе пленарного заседания на ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Пленарное заседание ПМЭФ с участием Путина. Онлайн-репортаж
Трансляция пленарного заседания ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
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