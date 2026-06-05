Гросси считает, что Иран и США близки к соглашению по ядерному вопросу

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси считает, что Иран и США близки к согласованию соглашения по ядерной тематике.

По словам Гросси, существует реальная вероятность достижения такого соглашения.

ВЕНА, 5 июн - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси считает, что Иран и США близки к согласованию соглашения по ядерной тематике.

"Как вы знаете, мы не являемся стороной нынешнего процесса, однако поддерживаем отдельные контакты с обеими сторонами. По нашему ощущению, они ( США Иран - ред.), похоже, довольно близки к согласованию... если говорить именно о ядерной тематике", - сказал он журналистам в Вене

Гросси добавил, что остальные вопросы не входят в его компетенцию.

"Поэтому я бы сказал, что существует вполне реальная вероятность того, что как минимум такое соглашение будет достигнуто, а дальше посмотрим", - уточнил он.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану . В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи . Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. После их истечения о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.