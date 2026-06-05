Гросси считает, что Иран и США близки к соглашению по ядерному вопросу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси считает, что Иран и США близки к согласованию соглашения по ядерной тематике.
- По словам Гросси, существует реальная вероятность достижения такого соглашения.
ВЕНА, 5 июн - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси считает, что Иран и США близки к согласованию соглашения по ядерной тематике.
Гросси добавил, что остальные вопросы не входят в его компетенцию.
"Поэтому я бы сказал, что существует вполне реальная вероятность того, что как минимум такое соглашение будет достигнуто, а дальше посмотрим", - уточнил он.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. После их истечения о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.
Параллельно между Ираном и США идет переговорный процесс, в последнее время речь шла о попытках согласовать рамочный меморандум о взаимопонимании. Вместе с тем стороны время от времени обмениваются отдельными ударами. Военные США объясняют свои атаки обеспечением морской блокады Ирана и "целями самообороны", Тегеран заявляет об ответных действиях.