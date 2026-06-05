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Гросси считает, что Иран и США близки к соглашению по ядерному вопросу - РИА Новости, 05.06.2026
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15:20 05.06.2026 (обновлено: 15:21 05.06.2026)
Гросси считает, что Иран и США близки к соглашению по ядерному вопросу

Гросси: Тегеран и Вашингтон близки к соглашению по ядерной тематике

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси считает, что Иран и США близки к согласованию соглашения по ядерной тематике.
  • По словам Гросси, существует реальная вероятность достижения такого соглашения.
ВЕНА, 5 июн - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси считает, что Иран и США близки к согласованию соглашения по ядерной тематике.
"Как вы знаете, мы не являемся стороной нынешнего процесса, однако поддерживаем отдельные контакты с обеими сторонами. По нашему ощущению, они (США и Иран - ред.), похоже, довольно близки к согласованию... если говорить именно о ядерной тематике", - сказал он журналистам в Вене.
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Гросси добавил, что остальные вопросы не входят в его компетенцию.
"Поэтому я бы сказал, что существует вполне реальная вероятность того, что как минимум такое соглашение будет достигнуто, а дальше посмотрим", - уточнил он.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. После их истечения о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.
Параллельно между Ираном и США идет переговорный процесс, в последнее время речь шла о попытках согласовать рамочный меморандум о взаимопонимании. Вместе с тем стороны время от времени обмениваются отдельными ударами. Военные США объясняют свои атаки обеспечением морской блокады Ирана и "целями самообороны", Тегеран заявляет об ответных действиях.
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