Рейтинг@Mail.ru
Гросси рассказал о местонахождении обогащенного урана в Иране - РИА Новости, 05.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:12 05.06.2026
Гросси рассказал о местонахождении обогащенного урана в Иране

МАГАТЭ предполагает, что обогащенный уран Ирана находится на прежнем месте

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что иранский обогащенный уран, предположительно, находится на прежнем месте.
  • Гросси подчеркнул необходимость возвращения экспертов МАГАТЭ на объекты в Иран для проверки количества материала.
ВЕНА, 5 июн - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) предполагает, что иранский обогащенный уран по-прежнему находится на прежнем месте, заявил гендиректор организации Рафаэль Гросси.
"Мы предполагаем - и я подчеркиваю, именно предполагаем, - что этот материал находится там же, где он находился на момент атак в прошлом году. В целом это является общепринятым предположением. Иранские власти также указывали на это", - сказал он журналистам в Вене.
Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
Гросси: МАГАТЭ не может полноценно возобновить работу на объектах Ирана
Вчера, 14:52
При этом Гросси добавил, что экспертам МАГАТЭ "абсолютно необходимо вернуться на объекты" в Иран и убедиться, что тот же объем материала по-прежнему находится там.
Ранее Агентство сообщало, что в общей сложности Иран обладает 440,9 килограмма урана, обогащенного на 60%, тогда как для оружейного уровня его обогащение должно достигнуть 90%. При этом около 200 килограммов, согласно данным МАГАТЭ, оставались в тоннелях объекта в Исфахане.
В июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках операции "Полуночный молот" (Midnight Hammer). США для заключения сделки с Ираном требуют передачу ядерных материалов и отказ от амбиций по созданию ядерного оружия, наличие которых Тегеран отвергал.
Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Иран сохранил почти весь обогащенный уран, заявил Гросси
5 ноября 2025, 10:08
 
В миреИранСШАВенаРафаэль ГроссиМАГАТЭВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала