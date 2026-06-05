Гросси рассказал о местонахождении обогащенного урана в Иране

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что иранский обогащенный уран, предположительно, находится на прежнем месте.
- Гросси подчеркнул необходимость возвращения экспертов МАГАТЭ на объекты в Иран для проверки количества материала.
ВЕНА, 5 июн - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) предполагает, что иранский обогащенный уран по-прежнему находится на прежнем месте, заявил гендиректор организации Рафаэль Гросси.
"Мы предполагаем - и я подчеркиваю, именно предполагаем, - что этот материал находится там же, где он находился на момент атак в прошлом году. В целом это является общепринятым предположением. Иранские власти также указывали на это", - сказал он журналистам в Вене.
Ранее Агентство сообщало, что в общей сложности Иран обладает 440,9 килограмма урана, обогащенного на 60%, тогда как для оружейного уровня его обогащение должно достигнуть 90%. При этом около 200 килограммов, согласно данным МАГАТЭ, оставались в тоннелях объекта в Исфахане.
Иран сохранил почти весь обогащенный уран, заявил Гросси
5 ноября 2025, 10:08