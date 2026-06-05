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Ракова рассказала о работе ИИ-сервисов в московских клиниках - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
15:19 05.06.2026
Ракова рассказала о работе ИИ-сервисов в московских клиниках

Ракова: около 20 ИИ-сервисов работают в промышленном масштабе в клиниках Москвы

© РИА НовостиАнастасия Ракова на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2026
Анастасия Ракова на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости
Анастасия Ракова на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Порядка 20 сервисов генеративного ИИ работают в промышленном масштабе в клиниках Москвы.
  • Заммэра Москвы Анастасия Ракова подчеркнула, что цифровые платформы вместе с искусственным интеллектом стали элементом инфраструктуры наравне с оборудованием и людьми.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Порядка 20 сервисов генеративного ИИ работают в промышленном масштабе в клиниках Москвы, рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на ПМЭФ.
«
"Вот год назад мы обсуждали генеративный искусственный интеллект как гипотезу, когда он придет в медицину. У нас сегодня 20 сервисов генеративного искусственного интеллекта, не цифрового зрения. Их очень много, работают в промышленном масштабе во всех клиниках Москвы", - сказала Ракова на сессии форума "Платформы: больше, чем бизнес".
Заммэра подчеркнула, что сейчас цифровые платформы вместе с искусственным интеллектом больше не являются технологическими инструментами – это элемент инфраструктуры наравне с оборудованием и людьми.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026ТехнологииМоскваАнастасия РаковаИскусственный интеллект (ИИ)
 
 
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