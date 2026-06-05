Ракова рассказала о работе ИИ-сервисов в московских клиниках

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Порядка 20 сервисов генеративного ИИ работают в промышленном масштабе в клиниках Москвы, рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на ПМЭФ.

Заммэра подчеркнула, что сейчас цифровые платформы вместе с искусственным интеллектом больше не являются технологическими инструментами – это элемент инфраструктуры наравне с оборудованием и людьми.