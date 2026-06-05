Билайн Big Data & AI назвал топ-5 задач для ИИ-агентов в девелопменте

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Направления "Продажи и консультации по жилым комплексам", "Клиентский сервис и первая линия поддержки", "Контрагенты, подрядчики и тендеры", "Проектная документация, сроки и бюджеты" и "Нормативные документы, юридические вопросы и аналитика рынка" являются наиболее востребованными для внедрения ИИ-агентов в девелопменте, обнаружили аналитики Билайн Big Data & AI.

В основу внутреннего исследования вошли проекты "Билайна", а также входящие запросы на разработку ИИ-агентов, с которыми компании обращались с начала 2026 года. Выборка составила 17 компаний.

По оценке Билайн Big Data & AI, девелоперы переходят от точечных чат-ботов к агентным системам, которые встраиваются в операционные процессы бизнеса. Такие решения помогают работать с данными о жилых комплексах, акциях, сроках сдачи, условиях покупки, тендерах, договорах, проектной документации и обращениях клиентов.

"Для девелоперов ИИ-агенты становятся не способом “поговорить с базой знаний”, а инструментом снижения операционных рисков. В этой отрасли устаревшая информация о цене, акции, сроке сдачи или комплекте документов может повлиять на сделку, отношения с клиентом или работу подрядчика. Поэтому бизнесу важны не просто быстрые ответы, а проверяемые ответы из корпоративных источников и понятная маршрутизация запросов по объектам, документам и процессам", — отметил директор по цифровым продуктам и искусственному интеллекту "Билайна" Константин Романов, его слова приводит пресс-служба оператора.

Так, ИИ-ассистент для менеджеров по продажам в отличие от классического чат-бота работает как навигатор по корпоративным знаниям. Он находит релевантную информацию, помогает подготовить точный ответ или персонализированное коммерческое предложение, учитывая историю коммуникации с клиентом, его интересы и возможные возражения. В одном из проектов для крупной девелоперской компании среднее время ответа ассистента составило 3,7 секунды. Для отдела продаж это напрямую связано с конверсией на ранних этапах воронки: чем быстрее менеджер получает проверенную информацию по объекту, условиям и документам, тем ниже риск потерять клиента после первого обращения.

ИИ-агент, который обрабатывает массовые запросы клиентов, берет на себя первую линию общения: определяет тему запроса, находит актуальную информацию во внутренних источниках компании и помогает быстро подготовить ответ. Для крупного московского застройщика такое решение позволило автоматизировать обработку типовых обращений и снизить нагрузку на профильные отделы на 30%.

ИИ-агент для контрагентов может работать на сайте или в партнерском интерфейсе, помогая быстро найти нужные данные. Цифровой ассистент на базе генеративного ИИ и подхода с поиском ответа по корпоративным источникам объединил информацию из разных систем в единую базу знаний. Результатом стал рост конверсии заявок на 15%.

Отдельный сценарий — ассистент по тендерам и поставщикам. Он анализирует историю закупок, сравнивает условия поставщиков, выявляет переплаты, формирует технические задания на основе прошлых успешных проектов и готовит проекты договоров с учетом рисков, например штрафов за срыв сроков. В типовом сценарии агент может предложить трех поставщиков с лучшими условиями за последний год.

А ИИ-агент-контролер проектов интегрируется с системами управления задачами и документацией, сопоставляет графики работ, выявляет отставания и прогнозирует превышение бюджета на основе данных о закупках и затратах. Например, система может заранее предупредить руководителя, что срок сдачи этапа сдвинется на две недели из-за задержки поставки бетона.

Еще один востребованный сценарий — агент по управлению проектной документацией. Он помогает искать нужные версии документов, классифицировать материалы, актуализировать данные и снижать риск решений на основе устаревшей информации.

Другой ИИ-агент, ассистент по нормативным документам помогает искать нужные положения, готовить краткие резюме для специалистов и проверять материалы на соответствие внутренним требованиям. Юридический агент может анализировать договоры с поставщиками, подрядчиками, арендаторами или партнерами, сравнивать условия с типовыми шаблонами и выделять нестандартные формулировки.

Для девелопмента критична не только генерация ответа, но и архитектура доступа к знаниям. Если информацию о разных жилых комплексах, акциях, ценах и сроках сдачи объединить в одну общую базу, система может смешивать похожие сведения и ошибаться в деталях. Поэтому для отрасли особенно важен доменный подход: запросы маршрутизируются по отдельным областям знаний — конкретным ЖК, акциям, юридическим вопросам, инфраструктуре, благоустройству, проектной документации и другим категориям.