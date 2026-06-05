В ТПП оценили эффект от внедрения ИИ в России к 2030 году

Краткий пересказ от РИА ИИ Экономический эффект от внедрения искусственного интеллекта в России к 2030 году может составить от 7,9 триллиона до 12,8 триллиона рублей ежегодно, что сопоставимо с примерно 5,5% ВВП страны.

К концу 2025 года от 60% до 70% российских компаний так или иначе использовали ИИ-решения в рабочих процессах, при этом рынок искусственного интеллекта за год вырос на 25%, его объем приблизился к 2 триллионам рублей.

Наиболее востребованными направлениями в использовании ИИ являются генеративный ИИ, ИИ-агенты, обработка естественного языка, речевые технологии, компьютерное зрение и рекомендательные системы.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Экономический эффект от внедрения искусственного интеллекта в России к 2030 году может составить от 7,9 триллиона до 12,8 триллиона рублей ежегодно, что сопоставимо примерно с 5,5% ВВП страны, заявил РИА Новости в кулуарах ПМЭФ вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Владимир Падалко.

"Искусственный интеллект в российской экономике уже прочно занял положение драйвера поступательного развития практически каждой отрасли. По оценкам аналитиков, экономический эффект от внедрения ИИ в России к 2030 году может достигнуть 7,9-12,8 триллиона рублей ежегодно, что составляет около 5,5% ВВП страны", - сказал он.

По его словам, российские компании в условиях внешних вызовов продемонстрировали устойчивость, адаптивность и способность создавать конкурентоспособные решения, в том числе на основе технологий искусственного интеллекта.

Падалко отметил, что широкое распространение нейротехнологий связано с низким порогом входа, гибкостью интеграции и возможностью применения в разных секторах экономики. По разным оценкам, к концу 2025 года от 60% до 70% российских компаний так или иначе использовали ИИ-решения в рабочих процессах. Рынок искусственного интеллекта за год вырос на 25%, его объем приблизился к 2 триллионам рублей, отметил собеседник агентства.

Вице-президент ТПП РФ уточнил, что наиболее востребованными направлениями сегодня являются генеративный ИИ, ИИ-агенты, обработка естественного языка, речевые технологии, компьютерное зрение и рекомендательные системы. При этом генеративный ИИ занимает особое место, поскольку позволяет компаниям снижать затраты на производство продуктов и контента, а также масштабировать такие процессы без резкого роста расходов.

Лидером по применению искусственного интеллекта, добавил Падалко, остается ИТ-отрасль. Также технологии активно внедряются в коммуникациях, банковском секторе, торговле, нефтегазовой промышленности, машиностроении и металлургии.

"Внедрение ИИ-решений в бизнес-процессы должно сопровождаться комплексной оценкой экономической эффективности, зрелости ИТ-инфраструктуры и киберрисков. Ключевые условия успеха - подбор технологических решений, соответствующих задачам бизнеса, обучение сотрудников и привлечение квалифицированных кадров", - подчеркнул вице-президент ТПП России.