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В ТПП оценили эффект от внедрения ИИ в России к 2030 году - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
11:27 05.06.2026
В ТПП оценили эффект от внедрения ИИ в России к 2030 году

РИА Новости: Россия к 2030 году получит 5,5 процентов ВВП от внедрения ИИ

© РИА Новости / Сгенерировано ИИИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Сгенерировано ИИ
Искусственный интеллект. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экономический эффект от внедрения искусственного интеллекта в России к 2030 году может составить от 7,9 триллиона до 12,8 триллиона рублей ежегодно, что сопоставимо с примерно 5,5% ВВП страны.
  • К концу 2025 года от 60% до 70% российских компаний так или иначе использовали ИИ-решения в рабочих процессах, при этом рынок искусственного интеллекта за год вырос на 25%, его объем приблизился к 2 триллионам рублей.
  • Наиболее востребованными направлениями в использовании ИИ являются генеративный ИИ, ИИ-агенты, обработка естественного языка, речевые технологии, компьютерное зрение и рекомендательные системы.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Экономический эффект от внедрения искусственного интеллекта в России к 2030 году может составить от 7,9 триллиона до 12,8 триллиона рублей ежегодно, что сопоставимо примерно с 5,5% ВВП страны, заявил РИА Новости в кулуарах ПМЭФ вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Владимир Падалко.
"Искусственный интеллект в российской экономике уже прочно занял положение драйвера поступательного развития практически каждой отрасли. По оценкам аналитиков, экономический эффект от внедрения ИИ в России к 2030 году может достигнуть 7,9-12,8 триллиона рублей ежегодно, что составляет около 5,5% ВВП страны", - сказал он.
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По его словам, российские компании в условиях внешних вызовов продемонстрировали устойчивость, адаптивность и способность создавать конкурентоспособные решения, в том числе на основе технологий искусственного интеллекта.
Падалко отметил, что широкое распространение нейротехнологий связано с низким порогом входа, гибкостью интеграции и возможностью применения в разных секторах экономики. По разным оценкам, к концу 2025 года от 60% до 70% российских компаний так или иначе использовали ИИ-решения в рабочих процессах. Рынок искусственного интеллекта за год вырос на 25%, его объем приблизился к 2 триллионам рублей, отметил собеседник агентства.
Вице-президент ТПП РФ уточнил, что наиболее востребованными направлениями сегодня являются генеративный ИИ, ИИ-агенты, обработка естественного языка, речевые технологии, компьютерное зрение и рекомендательные системы. При этом генеративный ИИ занимает особое место, поскольку позволяет компаниям снижать затраты на производство продуктов и контента, а также масштабировать такие процессы без резкого роста расходов.
Лидером по применению искусственного интеллекта, добавил Падалко, остается ИТ-отрасль. Также технологии активно внедряются в коммуникациях, банковском секторе, торговле, нефтегазовой промышленности, машиностроении и металлургии.
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"Внедрение ИИ-решений в бизнес-процессы должно сопровождаться комплексной оценкой экономической эффективности, зрелости ИТ-инфраструктуры и киберрисков. Ключевые условия успеха - подбор технологических решений, соответствующих задачам бизнеса, обучение сотрудников и привлечение квалифицированных кадров", - подчеркнул вице-президент ТПП России.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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