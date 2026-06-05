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Гросси: МАГАТЭ продолжит делать все для предотвращения ядерной аварии - РИА Новости, 05.06.2026
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08:54 05.06.2026 (обновлено: 09:11 05.06.2026)
Гросси: МАГАТЭ продолжит делать все для предотвращения ядерной аварии

Гросси: МАГАТЭ продолжит делать все для защиты от риска ядерной аварии

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МАГАТЭ продолжит делать все возможное для защиты от риска ядерной аварии, заявил Рафаэль Гросси.
  • Вступил в силу локальный режим прекращения огня рядом с ЗАЭС для ремонта линий электропередачи.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на фоне введения режима прекращения огня в районе ЗАЭС заявил, что МАГАТЭ продолжит делать все возможное для защиты от риска ядерной аварии.
"Гросси заявил, что МАГАТЭ будет продолжать де6лать все возможное для защиты людей и окружающей среды от риска ядерной аварии, которая не принесла бы абсолютно никакой пользы никому", - говорится в сообщении.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
К ремонтным работам в районе ЗАЭС приступят в ближайшие дни, заявило МАГАТЭ
08:42
В пятницу МАГАТЭ сообщило о вступлении в силу локального режима прекращения огня рядом с ЗАЭС для ремонта линий электропередачи.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме холодного останова.
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08:41
 
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