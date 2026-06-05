Гросси: МАГАТЭ продолжит делать все для предотвращения ядерной аварии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- МАГАТЭ продолжит делать все возможное для защиты от риска ядерной аварии, заявил Рафаэль Гросси.
- Вступил в силу локальный режим прекращения огня рядом с ЗАЭС для ремонта линий электропередачи.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на фоне введения режима прекращения огня в районе ЗАЭС заявил, что МАГАТЭ продолжит делать все возможное для защиты от риска ядерной аварии.
В пятницу МАГАТЭ сообщило о вступлении в силу локального режима прекращения огня рядом с ЗАЭС для ремонта линий электропередачи.