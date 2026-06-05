Гросси: МАГАТЭ продолжит делать все для предотвращения ядерной аварии

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на фоне введения режима прекращения огня в районе ЗАЭС заявил, что МАГАТЭ продолжит делать все возможное для защиты от риска ядерной аварии.