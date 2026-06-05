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"Автомобилист" подписал контракт с американцем Гроссом - РИА Новости Спорт, 05.06.2026
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Хоккей
 
14:39 05.06.2026
"Автомобилист" подписал контракт с американцем Гроссом

«Автомобилист» подписал контракт с американским защитником Джорданом Гроссом

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБолельщики "Автомобилиста"
Болельщики Автомобилиста - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Болельщики "Автомобилиста". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский защитник Джордан Гросс подписал контракт с клубом «Автомобилист» на два сезона.
  • 31 мая «Трактор» объявил об уходе из команды всех легионеров, включая Гросса, который в 69 играх прошлого сезона отметился 37 результативными действиями.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. "Автомобилист" подписал контракт с американским защитником Джорданом Гроссом, сообщается в Telegram-канале Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Соглашение игрока с клубом из Екатеринбурга рассчитано на два сезона.
31 мая "Трактор" объявил об уходе из команды всех легионеров, включая Гросса, который стал игроком челябинского клуба летом 2025 года, заключив однолетний контракт. В 69 играх защитник отметился 37 результативными действиями (8 голов + 29 передач).
Гроссу 31 год. Ранее в КХЛ он также выступал в составе минского "Динамо" - в дебютном сезоне за клуб защитник набрал 40 (7+33) очков в 66 играх чемпионата. Всего в его активе 146 матчей в КХЛ и 79 (15+64) очков.
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ХоккейСпортЕкатеринбургДжордан ГроссАвтомобилистТракторХК Динамо (Москва)КХЛ 2025-2026
 
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