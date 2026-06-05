"Автомобилист" подписал контракт с американцем Гроссом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американский защитник Джордан Гросс подписал контракт с клубом «Автомобилист» на два сезона.
- 31 мая «Трактор» объявил об уходе из команды всех легионеров, включая Гросса, который в 69 играх прошлого сезона отметился 37 результативными действиями.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. "Автомобилист" подписал контракт с американским защитником Джорданом Гроссом, сообщается в Telegram-канале Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Соглашение игрока с клубом из Екатеринбурга рассчитано на два сезона.
Экс-хоккеист "Трактора" объявил о завершении карьеры в 34 года
2 декабря 2025, 22:58