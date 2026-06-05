Гришин назвал Японию темной лошадкой чемпионата мира

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Чемпион СССР в составе московского ЦСКА бывший защитник Александр Гришин заявил РИА Новости, что на чемпионате мира по футболу 2026 года темной лошадкой может стать сборная Японии, но бороться за победу все равно будут только пять команд.