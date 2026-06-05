Рейтинг@Mail.ru
Гришин назвал Японию темной лошадкой чемпионата мира - РИА Новости Спорт, 05.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
14:03 05.06.2026 (обновлено: 14:38 05.06.2026)
Гришин назвал Японию темной лошадкой чемпионата мира

Гришин: темной лошадкой ЧМ-2026 может стать сборная Японии

© Соцсети УЕФАФутбольный мяч отбора к ЧМ-2026
Футбольный мяч отбора к ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Соцсети УЕФА
Футбольный мяч отбора к ЧМ-2026. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший защитник Александр Гришин считает, что темной лошадкой на чемпионате мира по футболу 2026 года может стать сборная Японии.
  • Гришин назвал фаворитами чемпионата мира сборные Испании, Франции, Англии, Бразилии и Аргентины.
  • Бывший защитник считает, что расширение числа команд до 48 в финальной части чемпионата мира приведет к появлению проходных игр и снизит интерес к турниру.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Чемпион СССР в составе московского ЦСКА бывший защитник Александр Гришин заявил РИА Новости, что на чемпионате мира по футболу 2026 года темной лошадкой может стать сборная Японии, но бороться за победу все равно будут только пять команд.
Мировое первенство с участием 48 команд пройдет в Мексике, США и Канаде в период с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. Сборная Японии участвовала на мундиале семь раз. Лучшим достижением команды страны восходящего солнца является выход в 1/8 финала турнира (2002, 2010, 2018, 2022).
"Для меня однозначные фавориты - Испания, Франция и, может быть, Англия, хотя на их счет сомневаюсь. Темной лошадкой по товарищеским играм может стать сборная Японии, которая обыграла и англичан, и шотландцев, хорошо играет в обороне. Остальных команд - условно, африканских - половину и не смотрел даже", - сказал Гришин.
"Из Южной Америки скорее бороться будут Аргентина и Бразилия. Хотя у бразильцев сейчас проблема с игрой. В Аргентине Месси уже постарел и не так будет влиять на результат, как раньше. Но стоит отметить, что Аргентина в той конференции самая сыгранная команда. Я не жду сюрпризов, потому что турнир длинный, а на длинной дистанции выигрывают команды, которые больше готовы по качествам футболистов. Бороться за кубок мира будет пятерка: Бразилия, Аргентина, Испания, Франция и Англия", -добавил он.
Бывший защитник считает, что чемпионат однозначно будет "размытым". "Как посмотреть людям 104 игры – непонятно. И 48 команд в финальной части сделано для поднятия престижа футбола в этих странах, типа Кюрасао, Конго. Но это не идет на пользу футболу, потому что мы будем видеть сейчас проходные игры, где будет счет по 5:0, и интерес падает однозначно", - пояснил Гришин.
Все участники ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
Определились все участники чемпионата мира по футболу 2026 года
1 апреля, 08:06
 
ФутболСпортАргентинаЯпонияИспанияАлександр ГришинЧМ по футболу 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Россия
    Буркина-Фасо
    3
    0
  • Теннис
    Завершен
    Я. Меншик
    А. Зверев
    5263
    7636
  • Теннис
    Завершен
    М. Арнальди
    Ф. Коболли
    0
    0
  • Баскетбол
    2-я четверть
    Сан-Антонио
    Нью-Йорк
    46
    42
  • Теннис
    06.06 16:00
    М. Хвалиньская
    М. Андреева
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала