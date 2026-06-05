Гришин назвал Японию темной лошадкой чемпионата мира

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший защитник Александр Гришин считает, что темной лошадкой на чемпионате мира по футболу 2026 года может стать сборная Японии.
- Гришин назвал фаворитами чемпионата мира сборные Испании, Франции, Англии, Бразилии и Аргентины.
- Бывший защитник считает, что расширение числа команд до 48 в финальной части чемпионата мира приведет к появлению проходных игр и снизит интерес к турниру.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Чемпион СССР в составе московского ЦСКА бывший защитник Александр Гришин заявил РИА Новости, что на чемпионате мира по футболу 2026 года темной лошадкой может стать сборная Японии, но бороться за победу все равно будут только пять команд.
Мировое первенство с участием 48 команд пройдет в Мексике, США и Канаде в период с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. Сборная Японии участвовала на мундиале семь раз. Лучшим достижением команды страны восходящего солнца является выход в 1/8 финала турнира (2002, 2010, 2018, 2022).
"Для меня однозначные фавориты - Испания, Франция и, может быть, Англия, хотя на их счет сомневаюсь. Темной лошадкой по товарищеским играм может стать сборная Японии, которая обыграла и англичан, и шотландцев, хорошо играет в обороне. Остальных команд - условно, африканских - половину и не смотрел даже", - сказал Гришин.
"Из Южной Америки скорее бороться будут Аргентина и Бразилия. Хотя у бразильцев сейчас проблема с игрой. В Аргентине Месси уже постарел и не так будет влиять на результат, как раньше. Но стоит отметить, что Аргентина в той конференции самая сыгранная команда. Я не жду сюрпризов, потому что турнир длинный, а на длинной дистанции выигрывают команды, которые больше готовы по качествам футболистов. Бороться за кубок мира будет пятерка: Бразилия, Аргентина, Испания, Франция и Англия", -добавил он.
Бывший защитник считает, что чемпионат однозначно будет "размытым". "Как посмотреть людям 104 игры – непонятно. И 48 команд в финальной части сделано для поднятия престижа футбола в этих странах, типа Кюрасао, Конго. Но это не идет на пользу футболу, потому что мы будем видеть сейчас проходные игры, где будет счет по 5:0, и интерес падает однозначно", - пояснил Гришин.