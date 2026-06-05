Греф рассказал, куда вложить миллион рублей

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"Как ни парадоксально, на сегодняшний день все равно самым доходным является депозит. При том, что ставки снижаются... Мы подводим итоги каждый год самых успешных и широких инвесторов и смотрим инвесторов внутри банка, членов правления и всего руководства банка. На десятилетнем горизонте, на пятилетнем горизонте и на трехлетнем горизонте – везде победили консерваторы", – ответил он на вопрос, куда выгоднее вложить 1 миллион рублей.