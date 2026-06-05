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Греф рассказал, куда вложить миллион рублей - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
17:19 05.06.2026
Греф рассказал, куда вложить миллион рублей

Греф назвал банковский депозит самым доходным инструментом для инвестирования

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГлава Сбербанка Герман Греф на деловом завтраке на платформе ПМЭФ
Глава Сбербанка Герман Греф на деловом завтраке на платформе ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Глава Сбербанка Герман Греф на деловом завтраке на платформе ПМЭФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Герман Греф заявил, что банковский депозит — самый доходный инструмент для инвестирования 1 миллиона рублей.
  • По его словам, даже на фоне снижения ставок депозиты показывают лучшие результаты по сравнению с другими инструментами на разных временных горизонтах (три, пять и десять лет).
  • Глава Сбербанка отметил, что среди инвесторов внутри банка победителями снова оказались сторонники консервативных стратегий с большой долей депозитов.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Самый доходный инструмент для инвестирования 1 миллиона рублей – банковский депозит, сказал глава Сбербанка Герман Греф в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
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"Как ни парадоксально, на сегодняшний день все равно самым доходным является депозит. При том, что ставки снижаются... Мы подводим итоги каждый год самых успешных и широких инвесторов и смотрим инвесторов внутри банка, членов правления и всего руководства банка. На десятилетнем горизонте, на пятилетнем горизонте и на трехлетнем горизонте – везде победили консерваторы", – ответил он на вопрос, куда выгоднее вложить 1 миллион рублей.
"У нас все-таки инвесторы внутри банка более опытные, поэтому у них есть разные сложные инструменты. Но там, тем не менее, средне-умеренные инвесторы, у которых все-таки большая доля в депозитах, – они опять являются победителями", – добавил Греф.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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