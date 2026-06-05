Герман Греф считает банковские депозиты наиболее доходным вложением

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Наиболее доходным вложением на текущий момент остается банковский депозит, считает президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

"На сегодняшний день все равно еще самым доходным является депозит, при том, что ставки снижаются. На 10-летнем горизонте, на 5-летнем горизонте, и на 3-летнем горизонте — везде победили консерваторы. У нас все-таки инвесторы внутри банка более опытные, поэтому у них там есть разные сложные инструменты, но там, тем не менее, средне-умеренные инвесторы, у которых все-таки большая доля в депозитах, — они опять являются победителями", — привели в банке слова Грефа на ПМЭФ-2026.

Греф пояснил, что Сбер каждый год отслеживает, какие инвесторы оказались самыми успешными и как они инвестировали. Среди них и широкий круг инвесторов, и инвесторы внутри банка. При этом наиболее выгодными стали самые консервативные вложения, то есть вложения в депозиты. По его словам, были скачки, когда инвестиции в иные активы, в том числе в облигации и акции, давали высокую доходность, но на длинном горизонте депозиты побеждают.