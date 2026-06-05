Греф: Предприниматели — основа экономики государства

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Предприниматели создают добавленную стоимость, они и есть основа экономики, а экономика — основа всего государства, сообщил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф на деловом завтраке в рамках ПМЭФ-2026.

Встречу посвятили четырем ключевым вопросам, которые в первую очередь волнуют бизнес. Это модель экономического роста, денежно-кредитная политика, налогово-бюджетная политика и технологии.

Дискуссия стартовала с открытого вопроса: "Что вы сегодня считаете главным барьером для роста вашего бизнеса?". Самые популярные ответы — высокие налоги и процентные ставки. В топ-5 также вошли падение спроса, регуляторика и административное давление, геополитика и санкции.

Греф отметил, что несмотря на все сложности последних 10 лет экономика России сумела вырасти более чем на 20%. Но сейчас резервы исчерпаны. Безработица находится на исторических минимумах. Загрузка мощностей — на очень высоком уровне. Производительность труда не растет теми темпами, которые компенсировали бы эти факторы. Традиционная модель экономического роста подходит к исчерпанию. Исходя из этого появляется вопрос: какой может быть модель экономического роста в будущем и что должно сделать правительство, чтобы эта модель начала реализовываться?

"Именно предприниматели создают добавленную стоимость. Они и есть основа экономики, а экономика — основа всего государства. И эффективность этой экономики — это эффективность государства. Наше отношение к бизнесу, к тем людям, которые своим трудом ежедневно создают экономический фундамент нашего развития, очень важно. И чем меньше по размеру предприятие, тем больше мы должны уделять внимание его охране от административных барьеров и помогать ему стать устойчивой единицей функционирования экономики. Это изменение начинается из культурной трансформации отношения к предпринимателю", — приводит пресс-служба Сбербанка слова Грефа.

Глава финансовой организации отметил, что больше всего вопросов бизнес сейчас задает к ключевой ставке. Ставка снизилась с 21 до 14,5%, но предприниматели пока не ощущают позитивных эффектов от ее снижения.

"Реальная ставка сегодня составляет 12%, что очень много. И бизнес считает это одним из главных препятствий для инвестиционной активности. Инвестиции уже упали на 14%. Где точка, чтобы нам не переохладить экономику? Ведь мы помним, что ее запуск обходится значительно дороже, чем сам процесс охлаждения", — отметил Греф.

Следующий вопрос залу звучал так: "Какую стратегию вы выбрали для своего бизнеса на следующие два года?". Ответы разделились: кто-то планирует рост, кто-то — сжатие и оптимизацию.

"Сегодня у бизнеса есть колоссальные возможности по повышению собственной конкурентоспособности с помощью новых технологий. И это даже не возможность, а необходимость. Цикл создания инноваций — это изобретение технологий и их применение. Нам нужно понять, как правительство планирует стимулировать оба этих этапа", — добавил Греф.

По его словам, главный вопрос сегодня — куда идти? Идти ли назад — к низким ставкам, слабому рублю, сырьевому экспорту? Идти ли в сторону провозглашения мнимой суверенизации и почивания на лаврах суверенности? Или двигаться вперед в развитии инженерной школы, в создании новых технологий? Греф считает, Россия должна двигаться вперед.

Он указал, что российский бизнес проверен условиями ограничений и санкций. Ему удалось сохранить стабильность и развитие. И это заслуга предпринимателей и их взаимодействия с государством.

"Хочу напомнить фразу нашего великого физика Сергея Петровича Капицы, который сказал, что будущее никогда не наступает само — оно складывается по кирпичикам теми, кто не ждет милостей от природы. Аудитория нашего завтрака — именно такие люди, которые каждый день строят по кирпичику будущее нашей страны, будущее наших детей и будущее мира. Самое лучшее средство от принятия ошибочных решений — это жаркий спор и разные точки зрения, возможность высказать любую точку зрения и услышать чужую, какой бы неприятной она ни казалась на первый взгляд. Хочу всем пожелать построить много кирпичиков и пройти длинный путь до того, как мы встретимся на деловом завтраке “Сбера” через год", — заключил Греф.