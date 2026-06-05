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Россия входит в пятерку лидеров по развитию ИИ, заявил Греф - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
11:18 05.06.2026
Россия входит в пятерку лидеров по развитию ИИ, заявил Греф

Греф: Россия входит в пятерку стран, лидирующих по развитию ИИ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПредседатель Правления ПАО Сбербанк Герман Греф
Председатель Правления ПАО Сбербанк Герман Греф - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Председатель Правления ПАО Сбербанк Герман Греф
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия входит в пятерку стран-лидеров по развитию искусственного интеллекта, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
  • В России есть национальные модели и развитые компании с необходимым набором компетенций для разработки фундаментальных моделей ИИ.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Россия входит в пятерку стран, лидирующих по развитию ИИ, заявил глава Сбербанка Герман Греф, выступая на деловом завтраке банка в рамках ПМЭФ.
"Мы точно находимся в пятерке стран, которые в этот клуб входят", - ответил он на вопрос, на каком месте находится Россия по развитию искусственного интеллекта.
"У нас есть свои национальные модели и достаточно развитые компании и команды, которые обладают всем набором компетенций, которые необходимы для разработки фундаментальных моделей", - добавил банкир.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026ЭкономикаРоссияГерман ГрефСбербанк России
 
 
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