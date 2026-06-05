Россия входит в пятерку лидеров по развитию ИИ, заявил Греф

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Россия входит в пятерку стран, лидирующих по развитию ИИ, заявил глава Сбербанка Герман Греф, выступая на деловом завтраке банка в рамках ПМЭФ.

"У нас есть свои национальные модели и достаточно развитые компании и команды, которые обладают всем набором компетенций, которые необходимы для разработки фундаментальных моделей", - добавил банкир.