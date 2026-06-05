Экономика России будет переходить на новую модель роста, заявил Греф

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия будет переходить на новую модель экономического роста.
- Ключевыми факторами изменений станут сокращение ключевой ставки Центробанка и балансирование валютного курса.
- Глава Сбербанка Герман Греф высказал предположения о возможности использования запаса прочности для реинвестиций в новую модель экономики.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Россия будет переходить на новую модель экономического роста, а ключевыми факторами таких изменений станут сокращение ключевой ставки Центробанка и балансирование валютного курса, следует из слов главы Сбербанка Германа Грефа.
"Я думаю, что мы постепенно будем переходить в эту самую новую модель роста", - сказал он журналистам в кулуарах ПМЭФ.
Более быстрое сокращение ключевой ставки Центробанка и балансирование валютного курса - ключевые факторы, которые лежат в основе "переизобретения" экономики, предположил также Греф.
"Есть шанс получить еще какой-то запас прочности, для того чтобы можно было использовать этот запас прочности для реинвестиций в эту самую новую модель, технологию", - также отметил глава Сбербанка.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.