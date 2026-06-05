Экономика России будет переходить на новую модель роста, заявил Греф

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Россия будет переходить на новую модель экономического роста, а ключевыми факторами таких изменений станут сокращение ключевой ставки Центробанка и балансирование валютного курса, следует из слов главы Сбербанка Германа Грефа.

"Я думаю, что мы постепенно будем переходить в эту самую новую модель роста", - сказал он журналистам в кулуарах ПМЭФ.