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Экономика России будет переходить на новую модель роста, заявил Греф - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
11:16 05.06.2026
Экономика России будет переходить на новую модель роста, заявил Греф

Греф: экономика России будет переходить на новую модель роста

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПредседатель Правления ПАО Сбербанк Герман Греф
Председатель Правления ПАО Сбербанк Герман Греф - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Председатель Правления ПАО Сбербанк Герман Греф
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия будет переходить на новую модель экономического роста.
  • Ключевыми факторами изменений станут сокращение ключевой ставки Центробанка и балансирование валютного курса.
  • Глава Сбербанка Герман Греф высказал предположения о возможности использования запаса прочности для реинвестиций в новую модель экономики.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Россия будет переходить на новую модель экономического роста, а ключевыми факторами таких изменений станут сокращение ключевой ставки Центробанка и балансирование валютного курса, следует из слов главы Сбербанка Германа Грефа.
"Я думаю, что мы постепенно будем переходить в эту самую новую модель роста", - сказал он журналистам в кулуарах ПМЭФ.
Более быстрое сокращение ключевой ставки Центробанка и балансирование валютного курса - ключевые факторы, которые лежат в основе "переизобретения" экономики, предположил также Греф.
"Есть шанс получить еще какой-то запас прочности, для того чтобы можно было использовать этот запас прочности для реинвестиций в эту самую новую модель, технологию", - также отметил глава Сбербанка.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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