Греф рассказал о темпах развития ИИ в России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Россия отстает от Китая в развитии искусственного интеллекта на шесть-восемь месяцев, но это не критично, сказал Сбербанка Герман Греф на деловом завтраке банка в рамках ПМЭФ-2026.