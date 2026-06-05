Греф рассказал о темпах развития ИИ в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- По мнению Германа Грефа, Россия отстает от Китая в развитии искусственного интеллекта на шесть-восемь месяцев, однако отставание некритично и объясняется нехваткой мощностей.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Россия отстает от Китая в развитии искусственного интеллекта на шесть-восемь месяцев, но это не критично, сказал Сбербанка Герман Греф на деловом завтраке банка в рамках ПМЭФ-2026.
"Да, мы действительно отстаем от лидеров. Лидеры, абсолютные лидеры сегодня, Соединенные Штаты Америки. По экспертным оценкам, гэп между Соединенными Штатами Америки и Китаем составляет примерно полгода. И он пока, скорее, будет сохраняться. Китай обгоняет США в части имплементации, но отстает в развитии. Это не критический гэп", - сказал он, говоря о лидерах в развитии ИИ.
"Так вот, наш гэп к Китаю, по нашим оценкам, примерно шесть-восемь месяцев тоже. Это не критический гэп. И главная природа этого гэпа, конечно, это нехватка мощностей", - добавил Греф.
При этом он отметил, что команда РФ по искусственному интеллекту "блестящая", не хуже, чем у США.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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