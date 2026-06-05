Греф дал прогноз по курсу доллара на конец года

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф прогнозирует курс доллара 84-85 рублей на конец года, заявил он журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Наш сегодняшний прогноз - 84-85 (рублей за доллар - ред.) на конец года, но этот прогноз, конечно, не учитывает всех обстоятельств, которые могут возникнуть", - сказал он.