Греф дал прогноз по курсу доллара на конец года

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Герман Греф прогнозирует курс доллара 84–85 рублей на конец года.
- Прогноз был озвучен на Петербургском международном экономическом форуме, который проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф прогнозирует курс доллара 84-85 рублей на конец года, заявил он журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Наш сегодняшний прогноз - 84-85 (рублей за доллар - ред.) на конец года, но этот прогноз, конечно, не учитывает всех обстоятельств, которые могут возникнуть", - сказал он.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.