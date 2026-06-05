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Греф дал прогноз по курсу доллара на конец года - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
10:31 05.06.2026 (обновлено: 10:43 05.06.2026)
Греф дал прогноз по курсу доллара на конец года

Греф озвучил на ПМЭФ прогноз по курсу доллара в 84-85 рублей на конец года

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПредседатель Правления ПАО Сбербанк Герман Греф
Председатель Правления ПАО Сбербанк Герман Греф - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Председатель Правления ПАО Сбербанк Герман Греф. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Герман Греф прогнозирует курс доллара 84–85 рублей на конец года.
  • Прогноз был озвучен на Петербургском международном экономическом форуме, который проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф прогнозирует курс доллара 84-85 рублей на конец года, заявил он журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Наш сегодняшний прогноз - 84-85 (рублей за доллар - ред.) на конец года, но этот прогноз, конечно, не учитывает всех обстоятельств, которые могут возникнуть", - сказал он.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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