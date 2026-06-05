Глава Сбербанка назвал четырех "всадников апокалипсиса" в экономике

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что российская экономика находится в сложной ситуации из-за четырех проблем: высокой ключевой ставки, высокой налоговой нагрузки, крепкого рубля и административных барьеров.

Греф отметил, что эти факторы создают сложную ситуацию для экономического развития при падающем спросе.

При оценке охлаждения экономики необходимо учитывать такие факторы, как инвестиционная активность и темпы роста ВВП.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Российская экономика находится в сложной ситуации из-за четырех проблем, которые иногда даже называют "всадниками апокалипсиса": высокая ключевая ставка, высокая налоговая нагрузка, крепкий рубль и административные барьеры, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

"Итак, мы говорим о том, что действительно находимся в ситуации, когда иногда говорят о четырех "всадниках апокалипсиса" в экономике. Это высокая процентная ставка, это растущая налоговая нагрузка, высокая налоговая нагрузка, это крепкий рубль и проблемы, связанные с административными барьерами", - сказал Греф на деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ.

Он отметил, что все это "создает очень сложную ситуацию при падающем спросе для экономического развития".

"Фактор очень низкой безработицы - это существенный фактор. Но точно так же, как мы говорили о факторе очистки текущей инфляции, фактор низкой безработицы должен быть существенно очищен от текущих разовых специфических условий России", - продолжил Греф.

При разговоре о степени охлаждения экономики нельзя не принимать во внимание и такие факторы как инвестиционная активность и темпы роста ВВП, добавил он.