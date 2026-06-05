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Глава Сбербанка назвал четырех "всадников апокалипсиса" в экономике - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
09:54 05.06.2026
Глава Сбербанка назвал четырех "всадников апокалипсиса" в экономике

Греф: экономике РФ трудно из-за четырех проблем, "всадников апокалипсиса"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПредседатель Правления ПАО Сбербанк Герман Греф
Председатель Правления ПАО Сбербанк Герман Греф - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Председатель Правления ПАО Сбербанк Герман Греф
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что российская экономика находится в сложной ситуации из-за четырех проблем: высокой ключевой ставки, высокой налоговой нагрузки, крепкого рубля и административных барьеров.
  • Греф отметил, что эти факторы создают сложную ситуацию для экономического развития при падающем спросе.
  • При оценке охлаждения экономики необходимо учитывать такие факторы, как инвестиционная активность и темпы роста ВВП.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Российская экономика находится в сложной ситуации из-за четырех проблем, которые иногда даже называют "всадниками апокалипсиса": высокая ключевая ставка, высокая налоговая нагрузка, крепкий рубль и административные барьеры, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
"Итак, мы говорим о том, что действительно находимся в ситуации, когда иногда говорят о четырех "всадниках апокалипсиса" в экономике. Это высокая процентная ставка, это растущая налоговая нагрузка, высокая налоговая нагрузка, это крепкий рубль и проблемы, связанные с административными барьерами", - сказал Греф на деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ.
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Он отметил, что все это "создает очень сложную ситуацию при падающем спросе для экономического развития".
"Фактор очень низкой безработицы - это существенный фактор. Но точно так же, как мы говорили о факторе очистки текущей инфляции, фактор низкой безработицы должен быть существенно очищен от текущих разовых специфических условий России", - продолжил Греф.
При разговоре о степени охлаждения экономики нельзя не принимать во внимание и такие факторы как инвестиционная активность и темпы роста ВВП, добавил он.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЭФ.
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