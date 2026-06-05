Греф призвал изменить отношение к бизнесу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Сбербанка Герман Греф заявил на деловом завтраке в рамках ПМЭФ о необходимости изменения отношения к бизнесу в России.
- Греф подчеркнул, что бизнес является основой экономики и государства.
- Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Отношение в России к бизнесу как к "живопыркам, зарабатывающим бабки", должно измениться, поскольку именно эти "живопырки" и есть основа экономики, заявил на деловом завтраке Сбербанка в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава кредитной организации Герман Греф.
"Я хотел бы обратиться к одной вашей фразе, которой вы проиллюстрировали очень часто очень-очень несправедливое отношение к бизнесу: "Живопырки, зарабатывающие бабки". Мне кажется, это одна из таких базовых вещей, которые должны измениться в нашей стране", - сказал он председателю комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову.
"Живопырки" - и есть эта самая экономика. И именно они, бизнес, большие "живопырки", маленькие "живопырки", предприниматели создают эту самую добавленную стоимость. Они и есть основа экономики. Экономика - и есть основа государства. Эффективность экономики - эффективность государства", - подчеркнул глава Сбербанка.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.