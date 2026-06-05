Греф призвал изменить отношение к бизнесу

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Отношение в России к бизнесу как к "живопыркам, зарабатывающим бабки", должно измениться, поскольку именно эти "живопырки" и есть основа экономики, заявил на деловом завтраке Сбербанка в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава кредитной организации Герман Греф.