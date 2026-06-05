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Греф призвал изменить отношение к бизнесу - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
09:13 05.06.2026 (обновлено: 09:20 05.06.2026)
Греф призвал изменить отношение к бизнесу

Греф: отношение к бизнесу как к живопыркам должно измениться

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПредседатель Правления ПАО Сбербанк Герман Греф
Председатель Правления ПАО Сбербанк Герман Греф - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Председатель Правления ПАО Сбербанк Герман Греф
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Сбербанка Герман Греф заявил на деловом завтраке в рамках ПМЭФ о необходимости изменения отношения к бизнесу в России.
  • Греф подчеркнул, что бизнес является основой экономики и государства.
  • Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Отношение в России к бизнесу как к "живопыркам, зарабатывающим бабки", должно измениться, поскольку именно эти "живопырки" и есть основа экономики, заявил на деловом завтраке Сбербанка в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава кредитной организации Герман Греф.
"Я хотел бы обратиться к одной вашей фразе, которой вы проиллюстрировали очень часто очень-очень несправедливое отношение к бизнесу: "Живопырки, зарабатывающие бабки". Мне кажется, это одна из таких базовых вещей, которые должны измениться в нашей стране", - сказал он председателю комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову.
"Живопырки" - и есть эта самая экономика. И именно они, бизнес, большие "живопырки", маленькие "живопырки", предприниматели создают эту самую добавленную стоимость. Они и есть основа экономики. Экономика - и есть основа государства. Эффективность экономики - эффективность государства", - подчеркнул глава Сбербанка.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Александр Шохин - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
Александр Шохин: пора определять условия для иностранного бизнеса в России
27 мая, 10:00
 
ПМЭФ-2026ЭкономикаРоссияГерман ГрефАндрей МакаровСбербанк РоссииГосдума РФ
 
 
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